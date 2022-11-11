Nihai Yurt İçi Talep Nedir?

Final Domestic Demand olarak da isimlendirilmiş olan "Nihai Yurt İçi Talep", özel ya da kamu kesimi olduğu fark etmeksizin yapılan finansal yatırım harcamaları ile ilgili bir ekonomi kavramıdır. Tüm harcamaları karşılamak için kullanılır.

Nihai yurt içi talep nedir?

Genel devlet ve kamu iktisadi teşebbüslerinin oluşturduğu kesim bazı finansal yatırım harcamaları yapabilir. Aynı şekilde özel sektör kuruluşları da tüketimde bulunur ve bazı yatırımlar gerçekleştirir. Bu masraflar ve yatırımlarda kullanılan tüm finansal harcamalar nihai yurt içi talep olarak isimlendirilmiştir.



