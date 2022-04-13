Nominal değer nedir? Nominal değer hesaplama nasıl yapılır?

Nominal değer, genellikle tahvil veya hisse senedi olmak üzere bir menkul kıymetin üzerinde belirtilen fiyattır. Bir tahvil veya imtiyazlı hisse senedi için bu, tahvil sahibinin vade sonunda alacağı itfa fiyatı veya para miktarıdır.

Nominal değer nedir?

Bir menkul kıymetin nominal değeri, itfa fiyatıdır ve bu değer açıkça belirtilmek zorundadır. Tahviller ve hisse senetleri kapsamında ise nominal değer ihraç edilen bir menkul kıymetin piyasa değerinin aksine belirtilen değerdir. Ekonomide nominal değerler, zaman içinde genel fiyat seviyesindeki değişiklikler için ayarlamaların yapıldığı gerçek değerlerin aksine enflasyon veya diğer faktörleri hesaba katmadan, düzeltilmemiş oranı veya cari fiyatı ifade eder.

Nominal değerli hisse senedi ise bir şirketin tüzüğü tarafından belirlenen tek bir ortak payın değeridir. Bu değer genel olarak hisselerin gerçek fiyatını temsil etmez. Satın alınan hisse senetleri için çıkarılan herhangi bir hisse senedi, nominal değeri gösterir. Bir şirket hisseleri yetkilendirirken nominal değer atamayı veya atamamayı seçebilir.

1 TL nominal değerli ne demek?

Şirketler pay dağıtırken nominal değerler üzerinden konuşabilir. Örneğin 1 TL nominal değerli bir hisse demek, pay dağıtılırken nominal değeri en az 1 TL olan hisselere pay dağıtılacağı anlamına gelmektedir.

Hisse senedi nominal değeri nasıl hesaplanır?

Bir yatırımın nominal değeri, fiyatından farklıdır. Örneğin, bir tahvilin nominal değeri 1.000 TL olabilir, ancak bunun için ödeyeceğiniz miktar piyasadaki arz ve talebe göre belirlenir. Bu, nominal değerinden daha fazla veya daha az olabilir. Bir hisse senedinin nominal değeri düşük olabilir, ancak satın almak için muhtemelen ödeyeceğiniz miktar daha yüksek olacaktır. Nominal değer genellikle enflasyon gibi faktörlerle dalgalanan "gerçek değer" ile karşılaştırılır.

Nominal değer hesaplamak için yatırım yapacağınız menkul kıymetin gerçek değerini bulun. Gerçek değer, fiyatın enflasyon gibi faktörlere göre ayarlanmasından sonraki değeri ifade eder. Nominal değer hesaplama için, bir hisse senedinin gerçek değerinin 1.000 TL olduğunu varsayalım. Hisse senedinin gerçek değeriyle ilişkili fiyat endeksini bulun. Fiyat endeksi, zaman içindeki göreli değişikliklerin bir ölçüsüdür.

Yukarıdaki örnek için, 1.000 TL’lik hisse senedinin fiyat endeksinin 300 olduğunu varsayalım. Gerçek değeri ilgili fiyat endeksiyle karşılaştırın. Örnekte, hisse senedinin fiyat endeksi 300, fiyatın yüzde 300 hareket ettiği anlamına gelir. Fiyat endeksini 100'e bölün. Bu örnekte, 300'ü 100'e bölmeniz lazım. Sonuç olarak elimize 3 sayısı geliyor. Bu sayıya “faktör” denilmektedir. Nominal değeri elde etmek için hisse senedinin gerçek değerini faktörüne bölün. Yani 1.000 TL’lik hisse senedimizin nominal değeri 3’e bölündükten sonra 333.33 TL’dir.

Nominal değer için tam formül: Nominal Değer = Gerçek Değer / (Fiyat Endeksi / 100)



