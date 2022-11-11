Döviz kurları nominal ya da reel olarak ifade edilebilir. Bu iki farklı döviz kuru türü yerli ve yabancı olan para birimlerinin değerleri için verilen karşılıklardır. Nominal döviz kuru hem yerli hem de yabancı para birimlerinin değer biriminin ederi olarak tanımlanır.

Nominal efektif döviz kuru nedir?

Nominal efektif döviz kuru Türkiye’nin dış ticaretinde kullanılan bir ifadedir. Dış ticarette payı bulunan ülkelere ait para birimlerine karşılık Türk Lirası'nın ağırlıklı ortalama değeri nominal efektif döviz kuru olarak adlandırılmıştır. Döviz kurlarındaki göreceli olan fiyat etkilerinin sadeleştirilmesi ile ortaya reel efektif döviz kuru çıkar.



