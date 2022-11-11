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Nominal Efektif Döviz Kuru Nedir?

11.11.2022 15:41 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Türkiye’deki dış ticarette son derece önemli bir yeri olan ülkelerin para birimleri bir havuz ya da sepette toplanır. Oluşturulan bu sepete göre Türk Lirası'nın ağırlıklı olan ortalama değerine nominal efektif döviz kuru adı verilir.

Nominal Efektif Döviz Kuru Nedir?

Döviz kurları nominal ya da reel olarak ifade edilebilir. Bu iki farklı döviz kuru türü yerli ve yabancı olan para birimlerinin değerleri için verilen karşılıklardır. Nominal döviz kuru hem yerli hem de yabancı para birimlerinin değer biriminin ederi olarak tanımlanır.

Nominal efektif döviz kuru nedir?

Nominal efektif döviz kuru Türkiye’nin dış ticaretinde kullanılan bir ifadedir. Dış ticarette payı bulunan ülkelere ait para birimlerine karşılık Türk Lirası'nın ağırlıklı ortalama değeri nominal efektif döviz kuru olarak adlandırılmıştır. Döviz kurlarındaki göreceli olan fiyat etkilerinin sadeleştirilmesi ile ortaya reel efektif döviz kuru çıkar.

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