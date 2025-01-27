1 milyondan fazla satıldı ama... Parasını ödeyip alamadılar! Vatandaş onları suçluyor

Motosiklet satışları 2024 yılında tarihi bir rekora ulaştı. Motosiklet Endüstrisi Derneği (MOTED), tarafından yayımlanan rapora göre, motosiklet satışları geçtiğimiz yıl yüzde 26 oranında artararak 1 milyon 206 bin 587 adetle tarihi bir rekor kırdı.

ELEKTRİKLİ MODELLER İLGİ GÖRÜYOR

Ancak motosiklet satışları için bu ilk rekor değil. 2023 yılını da rekorla kapatan motosiklet sektörü, 957 bin 292 adet motosiklet satışı gerçekleştirmişti. 2024 yılında ise motosiklet satışlarında elektrikli modellerin payı yüzde 20'ye kadar çıkarken ayrıca satışlar ağırlıklı olarak düşük vergi oranına sınıflarından gerçekleşti.

Motosiklet pazarını yüzde 76’lık oranla 250 cc ve altı motosikletlerin oluşturduğu segmentler domine ederken; 250 cc hacmin üstündeki tüm motosiklet modellerinin satışları ise yüzde 4 oranında gerçekleşti.

MOTOSİKLET STOĞU BİRÇOK BAYİDE YOK

Türkiye Gazetesi'nin haberine göre, araç tescil sisteminde (ARTES), bir süredir problemlerin yaşanmasından dolayı motosiklet piyasasında satışlar kilitlendi. 2024 yılında satılan araçların ARTES tarafından onaylanmıyor. Resmî makamlar bunun için markalardan stok ve model bilgileri konusunda rapor isterken, parasını ödediği hâlde plaka çıkaramayan vatandaş bayileri suçluyor. Sistem 2025 model motosikletler için çalışır vaziyette olsa da motosiklet pazarında yeni modellerin piyasaya çıkması genelde şubat ve mart ayını buluyor. Halen 2025 yılına ait birçok markada araç stoku yok.

MOTOSİKLET İÇİN VERGİ BEDELİ DE GÜNCELLENDİ

Resmi Gazete'de 31 Aralık 2024 tarihinde yayımlanan ek gümrük vergisi kararı ise motosiklet pazarını da etkiledi. Ticaret Bakanlığı tarafından ithalatta gözetim uygulamasına ilişkin yapılan değişikliklerle, ilgili karar neticesinde motosikletlerin birim gümrük kıymet bedelleri güncellendi. Dolayısıyla 2025 model yeni motosikletler, bu karar doğrultusundan yeni vergi sistemi ile gümrüklendirilecekler. Sektör temsilcileri ise konuyla ilgili bakanlıkla görüşme talep etmiş durumda…