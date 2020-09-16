2020 Mercedes S Serisi fiyatı belli oldu! Yeni Mercedes S Serisi epeyce bir konuşuldu. Özellikle kaza anında duruma göre yükselip alçalan karoser ile büyük merak uyandırdı. Peki, yeni Mercedes S Serisinin fiyatı ne?

2020 MERCEDES S SERİSİ FİYATI BELLİ OLDU!

Geçtiğimiz aylarda tanıtımı yapılan yeni S Serisi, sadece bu otomobili alabilecek olanların değil otomobil tutkusu olan herkesin ilgisini çekmeyi başarmıştı. Bizim de en teknolojik Mercedes modeli adıyla tanıtım bilgilerine yer verdiğimiz otomobil, sürüş güvenliğini de konforunu da başka bir boyuta taşımayı başarmış.

MERCEDES S SERİSİ 2020 ÖNEMLİ!

Bu otomobil, otomobil dünyası için çok önemli. Yeni çıkan bir modelden çok daha fazlası. Çünkü daha önce hiç kullanılmamış özel teknolojilere sahip ve bu yönüyle markanın vizyonunu temsil ederken diğer markalara da ilham veriyor. Onun en dikkat çekici özelliklerinden bir kaçını sıralayalım ama detaylar için siz, daha önce hazırladığımız Bugüne Kadar Üretilmiş En Teknolojik Mercedes haberine bakın!

Bugüne kadar üretilmiş en iyi akıllı park teknolojisine sahip. Kaza anında aracın içindeki insanları korumak için karoseri yükseltip alçaltabiliyor. Böylece darbeyi kendi istediği yere alıyor. Sesli komut sistemi çok gelişmiş. Ön cama yansıyan bilgiler konusunda da en gelişmiş teknolojiyi kullanıyor.

2020 MERCEDES S SERİSİ KAÇ PARA?

Mercedes S Serisi Almanya'da üretiliyor. Bu nedenle ilk satış noktası da Almanya olacak. Almanya’da beş farklı versiyon üzerinden satışta çıkacak olan Mercedes S Serisinin fiyatı (giriş seviyesinde) 93.500 Euro.