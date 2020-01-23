2020 MTV son ödeme tarihi ne zaman? Hangi araç ne kadar ödeyecek?

Her sene ödenen Motorlu Taşıtlar Vergisi (MTV) için yeni oranlar belli oldu. 2020 yılında vergi, ceza ve harçlar yüzde 22.58 oranında artacak. Bu yıl uygulanacak MTV, ocak ve temmuz ayları olmak üzere iki taksitte ödenecek.

Hangi araç ne kadar MTV ödeyecek?

İlk taksit ödeme süresi 31 Ocak Cuma günü sona erecek. MTV'nin ilk taksidi, Gelir İdaresi Başkanlığına ait www.gib.gov.tr internet sitesi, İnteraktif Vergi Dairesi, İnternet Vergi Dairesi ve GİB Mobil uygulaması üzerinden 02.00-22.00 saatlerinde ödenebiliyor.

İnteraktif Vergi Dairesi üzerinden şifre girişi yapmadan MTV ödeme alanına sadece plaka ve TC kimlik numarası bilgilerini giren mükellefler de MTV borçlarını görüntüleyip ödeme imkanına sahip bulunuyor.

Mükellefler, anlaşmalı bankaların kredi kartı, banka kartı ve banka hesabı aracılığıyla bu bankaların şubelerinden, internet ve telefon bankacılığı ile mobil bankacılık yoluyla, PTT iş yerlerinden ve tüm vergi dairelerinden MTV ödemesini gerçekleştirebiliyor.

MTV oranlarının, yüzde 22,58'lik yeniden değerleme oranında artırılması gerekirken, Cumhurbaşkanı kararı ile bu alanda 2020 yılında uygulanacak yeniden değerleme oranı yüzde 12 olarak belirlendi.

Motorlu taşıtlar için iki kıstas ve matrah farkları bulunuyor. Aracın tescil tarihi 01.01.2018'den önceyse aracın yaşı ve motor hacmine göre MTV hesaplanıyor.

01.01.2018 tarihi ve sonrasında tescili yapılan araçlar için ise yaş, motor hacmi ve aracın matrahına göre hesaplama yapılıyor.

OTV1 1 Ocak 2018 tarihinden itibaren kayıt ve tescil edilen otomobil, kaptıkaçtı, arazi taşıtları için bu yıl uygulanan motorlu taşıtlar vergisi tarifesi şu şekilde:

01.01.2018 ÖNCESİ TESCİL 1-3 yaş 0-1300 cc 2019 MTV: 861 lira 2020 MTV: 964 lira

1301-1600 cc 2019 MTV: 1499 lira 2020 MTV: 1678 lira

1801-2000 cc 2019 MTV: 4170 lira 2020 MTV: 4670 lira

1301-1600 cc 2019 MTV: 1124 lira 2020 MTV: 1258 lira

01.01.2018 ÖNCESİ TESCİL 4-6 yaş 1601-1800 cc 2019 MTV: 2068 lira 2020 MTV: 2316 lira

1801-2000 cc 2019 MTV: 3211 lira 2020 MTV: 3596 lira

01.01.2018 ÖNCESİ TESCİL 7-11 yaş 0-1300 cc 2019 MTV: 336 lira 2020 MTV: 376 lira

1301-1600 cc 2019 MTV: 652 lira 2020 MTV: 730 lira