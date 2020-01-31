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2020 MTV son ödeme tarihi ne zaman? MTV nasıl ödenir?

OTOMOTİV HABERLERİ  | 31.01.2020 14:40 | Son Güncelleme

Motorlu taşıtlar vergisinin (MTV) bu yıla ilişkin ilk taksit ödeme süresi bugün dolacak. MTV tutarı araç motoruna, modeline ve tescil tarihine göre değişiklikler gösteriyor. MTV ödemesinde son günün geçirilmemesi önemli. Verginin ödenmemesi durumunda bu yıl için yüzde 1,6 gecikme zammı uygulanıyor.

Bu yıla ilişkin motorlu taşıtlar vergisinin (MTV) birinci taksit ödemesi için tanınan süre bugün doluyor.

AA muhabirinin derlediği bilgiye göre, bu yıl uygulanacak MTV, ocak ve temmuz ayları olmak üzere iki taksitte ödenecek.

MTV NASIL ÖDENİR?

İlk taksit ödeme süresi 31 Ocak Cuma günü sona erecek. MTV'nin ilk taksidi, Gelir İdaresi Başkanlığına ait www.gib.gov.tr internet sitesi, İnteraktif Vergi Dairesi, İnternet Vergi Dairesi ve GİB Mobil uygulaması üzerinden 02.00-22.00 saatlerinde ödenebiliyor.

İnteraktif Vergi Dairesi üzerinden şifre girişi yapmadan MTV ödeme alanına sadece plaka ve TC kimlik numarası bilgilerini giren mükellefler de MTV borçlarını görüntüleyip ödeme imkanına sahip bulunuyor.

Mükellefler, anlaşmalı bankaların kredi kartı, banka kartı ve banka hesabı aracılığıyla bu bankaların şubelerinden, internet ve telefon bankacılığı ile mobil bankacılık yoluyla, PTT iş yerlerinden ve tüm vergi dairelerinden MTV ödemesini gerçekleştirebiliyor.

MTV oranlarının, yüzde 22,58'lik yeniden değerleme oranında artırılması gerekirken, Cumhurbaşkanı kararı ile bu alanda 2020 yılında uygulanacak yeniden değerleme oranı yüzde 12 olarak belirlendi.

Hangi araç ne kadar MTV ödeyecek?

01.01.2018 tarihi ve sonrasında tescili yapılan araçlar için ise yaş, motor hacmi ve aracın matrahına göre hesaplama yapılıyor.
1 Ocak 2018 tarihinden itibaren kayıt ve tescil edilen otomobil, kaptıkaçtı, arazi taşıtları için bu yıl uygulanan motorlu taşıtlar vergisi tarifesi şu şekilde:

01.01.2018 ÖNCESİ TESCİL

01.01.2018 ÖNCESİ TESCİL
1-3 yaş 0-1300 cc 2019 MTV: 861 lira 2020 MTV: 964 lira
1301-1600 cc 2019 MTV: 1499 lira 2020 MTV: 1678 lira
1801-2000 cc 2019 MTV: 4170 lira 2020 MTV: 4670 lira
1301-1600 cc 2019 MTV: 1124 lira 2020 MTV: 1258 lira

01.01.2018 ÖNCESİ TESCİL

01.01.2018 ÖNCESİ TESCİL
4-6 yaş 1601-1800 cc 2019 MTV: 2068 lira 2020 MTV: 2316 lira
1801-2000 cc 2019 MTV: 3211 lira 2020 MTV: 3596 lira

01.01.2018 ÖNCESİ TESCİL

01.01.2018 ÖNCESİ TESCİL
7-11 yaş 0-1300 cc 2019 MTV: 336 lira 2020 MTV: 376 lira
1301-1600 cc 2019 MTV: 652 lira 2020 MTV: 730 lira

01.01.2018 ÖNCESİ TESCİL

01.01.2018 ÖNCESİ TESCİL
7-11 yaş 1601-1800 cc 2019 MTV: 1218 lira 2020 MTV: 1364 lira
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