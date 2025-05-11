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'500 bin TL'ye indirdim' Oto pazarında ilginç hareketlilik 'Fiyatlar düştü diyorlar ama...'

Malatya Açık Oto Pazarı'nda insan hareketliliği yaşansa da beklenen satış hareketliliği gerçekleşmedi. Pazara araç almaya gelen Niyazi Şekerci "Fiyatlar düştü diyorlar ama bizlerin alabileceği seviyeye inmedi" derken satıcı Seyfettin Şahin ise aracının piyasa değerinin 750 bin TL olduğunu ancak 500 bine kadar indirdiğini söyledi.

'500 bin TL'ye indirdim' Oto pazarında ilginç hareketlilik 'Fiyatlar düştü diyorlar ama...'

Malatya'da pazar günleri sabah erken saatlerde kapılarını açan Açık Oto Pazarı'nda satış durgunluğu yaşanıyor. Bütçelerine uygun bir araç bulmak için sabah erken saatlerde pazara gelen vatandaşlar uzun uzun araçları incelerken, araçlarını pazara satmaya getirenler ise fiyat kırmalarına rağmen müşteri bulamamaktan şikayetçi.

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Satıcılar düşen fiyatlara rağmen talep olmadığını ifade ederken, alıcılar fiyatların daha da düşmesini beklediklerini dile getirdi.

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"BİRAZ DAHA BEKLEMEYİ DÜŞÜNÜYORUZ"

Pazara araç almaya gelen Niyazi Şekerci isimli vatandaş, bütçesinin sınırlı olduğunu belirterek, "Bir aydır ikinci el pazarlarını dolaşıyoruz. Fiyatlar düştü diyorlar ama bizlerin alabileceği seviyeye inmedi" ifadelerini kullandı.

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Şekerci "Faizler yüksek, kimse nakdini harcamak istemiyor. Ben de biraz daha beklemeyi düşünüyorum" dedi.

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"GELEN BAKIYOR, TEST EDİYOR AMA SONRA VAZGEÇİYOR"

Seyfettin Şahin isimli satıcı ise, aracının piyasa değerinin 750 bin lira olduğunu ancak 500 bine kadar indirdiğini söyledi.

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Şahin "Gelen bakıyor, test ediyor ama sonra vazgeçiyor. Herkes biraz daha düşmesini bekliyor ama bu fiyatların altına da biz veremeyiz" ifadelerini kullandı. (İHA)

AW452151_05Bu içerik Hande Dağ tarafından yayına alınmıştır

Hissenet
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Anahtar Kelimeler:
Malatya ikinci el araba
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