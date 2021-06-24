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AB'de ticari araç satışları mayısta yükseldi

24.06.2021 12:29 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Avrupa Birliği (AB) ticari araç pazarında toplam satışlar mayısta geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 51,3 arttı.

AB'de ticari araç satışları mayısta yükseldi

Avrupa Otomobil Üreticileri Birliği (ACEA), AB ülkelerinin mayıs ayına ilişkin yeni ticari vasıta tescil verilerini açıkladı.

Buna göre, AB'de yeni ticari araç tescilleri mayısta geçen yılın aynı dönemine kıyasla yüzde 51,3 artarak 165 bin 363 seviyesine çıktı.

Söz konusu satış miktarı, Mayıs 2020'de yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını ve tedbirler nedeniyle 109 bin 316 seviyesine inmişti.

AB ülkeleri arasında mayısta ticari araç satışları geçen yılın aynı dönemine göre İspanya'da yüzde 89,6, İtalya'da yüzde 51,3, Almanya'da yüzde 46,4 ve Fransa'da yüzde 28,4 yükseldi.

AB üyesi 27 ülke arasında mayısta en fazla yeni ticari araç Fransa'da trafiğe çıktı. Bu dönemde Fransa'da 39 bin 738, Almanya'da 30 bin 190, İtalya'da 19 bin 464 ve İspanya'da 18 bin 168 ticari vasıta tescil edildi.

Öte yandan, AB'de yeni ticari araç tescilleri, Ocak-Mayıs 2021'de geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 43,9 artarak 838 bin 941'3 çıktı.

Kaynak: AA

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