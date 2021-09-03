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ABD devi şirketin otomobil satışları, çip sıkıntısı nedeniyle ağustosta yüzde 33 azaldı

03.09.2021 08:21 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Teknoloji devlerini ve otomotiv sektörünü vuran çip krizi ABD'nin büyük otomobil üreticilerinden Ford'un satışları olumsuz etkiledi. Ford'un satış rakamları, ağustosta geçen yıla kıyasla yüzde 33,1'lik düşüş gösterdi.

ABD devi şirketin otomobil satışları, çip sıkıntısı nedeniyle ağustosta yüzde 33 azaldı

Şirketten yapılan açıklamada, Ford'un geçen ay toplam 124 bin 176 yeni araç sattığı kaydedildi.

FORD SATIŞLARI YÜZDE 33,1 DÜŞTÜ

Açıklamada, Ford'un ABD satışlarının ağustosta geçen yılın aynı dönemine kıyasla yüzde 33,1 azaldığı belirtildi.

Söz konusu dönemde kamyon satışlarının yüzde 29,4 azaldığına işaret edilen açıklamada, SUV modellerin satışının yüzde 25,3 ve otomobil satışlarının yüzde 86 azaldığı aktarıldı.

Öte yandan Amerikan otomobil üreticisi General Motors (GM), ABD, Kanada ve Meksika'daki 8 fabrikasında çip sıkıntısı nedeniyle üretim kesintisine gideceğini bildirdi.

Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını sürecinde otomotivde başlayarak elektronik gibi sektörlere sıçrayan küresel çip tedariki sorunu üretimde aksamalara neden olmaya devam ediyor.

Danışmanlık firması AlixPartners'a göre, çip sorunun 2021'de küresel otomotiv endüstrisinin gelirinde 110 milyar dolarlık kayba neden olması bekleniyor.

Kaynak: AA

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Anahtar Kelimeler:
koronavirüs (Covid-19) Ford
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