FİNANS

  1. Haberler Haberler
  2. FİNANS
  3. Otomotiv
  4. Çip krizi Tesla'yı da vurdu! Üretime ara veriyor

Çip krizi Tesla'yı da vurdu! Üretime ara veriyor

02.09.2021 11:43 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Dünyayı etkisi altına alan çip sorunu teknoloji devlerini ve otomotiv sektörünü olumsuz etkilemeye devam ediyor. İddiaya göre, Tesla geçen ay en önemli pazarlarından biri olan Şanghay'daki fabrikasında operasyonlarını küresel çip krizi nedeniyle geçici olarak durdurdu.

Çip krizi Tesla'yı da vurdu! Üretime ara veriyor

Konu hakkında bilgi sahibi olan kaynaklar, Çin’deki fabrikada üretim hattının çip sıkıntısı nedeniyle Ağustos ayında 4 gün kesintiye uğradığını bildirdi.

BloombergHT'de yer alan habere göre yaşanan sıkıntı nedeniyle Tesla’nın ‘Model Y’ üretiminde aksamalar meydana geldi. Kaynaklar üretimin şimdi normale döndüğünü belirtti.

HENÜZ AÇIKLAMA GELMEDİ

Tesla’nın Çin’deki temsilcileri konu hakkında yorum yapmadı.

Geçen yıl pandeminin elektronik talebini artırması ve tedarik zincirinde sıkıntılara neden olmasıyla birçok sektörde çip krizi yaşandı. Otomotiv sektöründe üretimi etkileyen kriz, sektörde küresel çapta büyük gelir kaybına neden oldu.

Son olarak dünyanın en büyük otomobil üreticisi Toyota Motor üretim planlarında değişikliğe giderek Eylül ayında üretimi yüzde 40 azaltacağını duyurdu.

Tesla Çin’den Temmuz ayında iç pazar ve yurt dışı pazarlara yaklaşık 33 bin elektrikli araç satışı gerçekleştirdi. Dünyanın en büyük elektrikli araç pazarı olan Çin’de Temmuz’da araç ve SUV satışları yıllık yüzde 6.4 düştü.

Öncü verilere göre Ağustos ayında da ülkedeki satışlarda yüzde 13 düşüş bekleniyor.

E-ticaret devi Amazon teknoloji alanında 55 bin kişiyi işe alacakE-ticaret devi Amazon teknoloji alanında 55 bin kişiyi işe alacak


ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
İnternetten zayıflamak mümkün! Diyetisyeniniz artık evinizdeİnternetten zayıflamak mümkün! Diyetisyeniniz artık evinizde
PARTNERKayınpederiyle birlikte olan gelin konuştu: Ne olduysa kocam askerdeyken olduKayınpederiyle birlikte olan gelin konuştu: Ne olduysa kocam askerdeyken oldu
Volkswagen artık manuel şanzıman üretmeyecek!Volkswagen artık manuel şanzıman üretmeyecek!
Anahtar Kelimeler:
Elon Musk
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum

En Çok Okunan Haberler

Tarih verildi! Koronavirüsle mücadelede yeni tedbirler kapıda

Tarih verildi! Koronavirüsle mücadelede yeni tedbirler kapıda

Japonya’daki Moderna aşılarında ’siyah parçacıklar’ bulunduğu açıklandı

Japonya’daki Moderna aşılarında ’siyah parçacıklar’ bulunduğu açıklandı

Tevfik Göksu'dan İSPARK iddiası: 100 milyon lira zararda

Tevfik Göksu'dan İSPARK iddiası: 100 milyon lira zararda

Yüksek emekli maaşı şansı! 30 bin lira artacak

Yüksek emekli maaşı şansı! 30 bin lira artacak

Mühendis üretti! Kilosu 50 bin lira

Mühendis üretti! Kilosu 50 bin lira

Dünya devi 55 bin kişiyi işe alacak!

Dünya devi 55 bin kişiyi işe alacak!

Mynet’te En Çok Takip Edilen Hisseler
Hisse

İlginizi Çekebilir

Daha ucuzu yok! İşte yılın son kampanyaları

Daha ucuzu yok! İşte yılın son kampanyaları

Volkswagen artık manuel şanzıman üretmeyecek!

Volkswagen artık manuel şanzıman üretmeyecek!

Milyonlarca video silindi! Yeni dönem başlıyor

Milyonlarca video silindi! Yeni dönem başlıyor

Bu mezarın ömrü 90 yıl! Çok az kişi biliyor

Bu mezarın ömrü 90 yıl! Çok az kişi biliyor

Satılık havalimanı! 50 milyon avroya yapılmıştı

Satılık havalimanı! 50 milyon avroya yapılmıştı

İkramiyeden tüm memurlar yararlanamayacak

İkramiyeden tüm memurlar yararlanamayacak

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç

BIST piyasalarında oluşan tüm verilere ait telif hakları tamamen BIST'e ait olup, bu veriler tekrar yayınlanamaz. Pay Piyasası, Borçlanma Araçları Piyasası, Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası verileri BIST kaynaklı en az 15 dakika gecikmeli verilerdir.

SPK'nın 22 Nisan 2002 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan tebliği uyarınca yayımlanması istenen uyarı:

"Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti, aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler, mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi, beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir."

Finansal veriler Foreks A.Ş. tarafından sağlanmaktadır.

Mynet, yayınlanan verilerin doğruluğu ve tamlığı konusunda herhangi bir garanti vermez. Veri yayınında oluşabilecek aksaklıklardan, verinin eksik ve yanlış yayınlanmasından meydana gelebilecek herhangi bir zarardan Mynet sorumlu değildir.

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.