Çip krizi Tesla'yı da vurdu! Üretime ara veriyor

Konu hakkında bilgi sahibi olan kaynaklar, Çin’deki fabrikada üretim hattının çip sıkıntısı nedeniyle Ağustos ayında 4 gün kesintiye uğradığını bildirdi.

BloombergHT'de yer alan habere göre yaşanan sıkıntı nedeniyle Tesla’nın ‘Model Y’ üretiminde aksamalar meydana geldi. Kaynaklar üretimin şimdi normale döndüğünü belirtti.

HENÜZ AÇIKLAMA GELMEDİ

Tesla’nın Çin’deki temsilcileri konu hakkında yorum yapmadı.

Geçen yıl pandeminin elektronik talebini artırması ve tedarik zincirinde sıkıntılara neden olmasıyla birçok sektörde çip krizi yaşandı. Otomotiv sektöründe üretimi etkileyen kriz, sektörde küresel çapta büyük gelir kaybına neden oldu.

Son olarak dünyanın en büyük otomobil üreticisi Toyota Motor üretim planlarında değişikliğe giderek Eylül ayında üretimi yüzde 40 azaltacağını duyurdu.

Tesla Çin’den Temmuz ayında iç pazar ve yurt dışı pazarlara yaklaşık 33 bin elektrikli araç satışı gerçekleştirdi. Dünyanın en büyük elektrikli araç pazarı olan Çin’de Temmuz’da araç ve SUV satışları yıllık yüzde 6.4 düştü.

Öncü verilere göre Ağustos ayında da ülkedeki satışlarda yüzde 13 düşüş bekleniyor.



