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Akıllı takip sistemiyle kamyon filolarının maliyeti düşecek

30.06.2021 12:17 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Mobil takip cihazlarıyla birçok sektöre hizmet veren Türk teknoloji şirketi Arvento, küresel liderlik hedefi doğrultusunda Ford Trucks ile önemli bir iş birliğine imza attı.

Akıllı takip sistemiyle kamyon filolarının maliyeti düşecek

Yeni tip koronavirüs salgınıyla birlikte lojistik ve filo yönetiminin önemi daha da arttı.

Türkiye'nin araç takip sistemi lideri Arvento, araç takip ve filo yönetim sistemleri, motosiklet, konteyner, nesne, tekne takip sistemleri ve sektörel IoT çözümleriyle bu alandaki ihtiyaçlara çözüm geliştiriyor.

Arvento son olarak "IToY- 2019 Uluslararası Yılın Kamyonu" ödüllü çekicisi F-MAX için Ford Trucks ile iş birliğine gitti. Bu iş birliği anlaşmasıyla filosunu avantajlı fiyatlarla yönetmek isteyen F-MAX sahipleri araçlarına Arvento'nun gelişmiş filo yönetimi çözümlerini entegre edebilecek.

Ford Trucks müşterileri ayrıca hat tedariki ve cihaz kurulumuna gerek kalmadan, ileri teknolojili Arvento çözümlerini hemen kullanmaya başlayabilecekler. Standart olarak araca ait yakıt seviyesi, hız ve yakıt tüketimi gibi CANBus bilgilerine ulaşabilecek müşteriler, Ford Trucks'ın bağlı araç hizmetlerinden ayrı olarak sunduğu ConnecTruck Arvento filo yönetim entegrasyonundan faydalanabilecekler.

CİHAZ SAYISINDA YENİ REKOR

Arvento Genel Müdürü Özer Hıncal, bu iş birliğinin, özellikle büyük hacimli işlere imza atan ve filosunu avantajlı fiyatlarla yönetmek isteyen araç sahiplerine önemli katkılar sağlayacağını söyledi.

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İş birliklerine Ford Otosan'ın ağır ticari markası Ford Trucks ile devam etmekten dolayı mutlu olduklarını belirten Hıncal, şunları kaydetti;

"Tüm dünyada pandeminin olağanüstü koşullarının hüküm sürdüğü bu yılda, böylesi bir iş birliğine imza atmak bizler için oldukça önemli. Arvento olarak bu yıl ulaştığımız 1 milyonun üzerinde cihaz sayısıyla sektörümüzde yeni bir rekora imza attık. Yaptığımız her yeni iş birliği anlaşmasıyla bu rakamı yukarılara taşımayı amaçlıyoruz. Hedefimiz küresel araç takip pazarında lider olmak ve Türkiye'ye global ölçekte bir teknoloji şirketi kazandırmak. Sunduğumuz araç takip ve filo yönetimi, nesne ve kişi takibi, motosiklet, konteyner ve tekne takibi sistemleriyle dünyada ve ülkemizde faydalı teknolojilere imza atıyoruz. Ar-Ge çalışmalarımız daha iyi teknolojiler geliştirme yönünde devam edecek."

GELİŞMİŞ FİLO YÖNETİMİ

Ford Trucks Genel Müdür Yardımcısı Serhan Turfan da F-MAX'i müşterilerinin ihtiyaç ve talepleri doğrultusunda teknolojik donanımlarla ve iş birlikleriyle geliştirmeye devam ettiklerini söyledi.

F-MAX ile şimdi de müşterilerine operasyonel maliyetlerini azaltmalarını sağlayan yeni çözümler yarattıklarını dile getiren Turfan, şu değerlendirmede bulundu;

"F-MAX ile sunduğumuz ConnecTruck teknolojisi, bağlı kamyonlarımızdan yüzlerce parametreyi dilediğimiz sıklıkta toplama imkanı veriyor. Bununla birlikte müşterilerimize mobil uygulama ve webden araç takibi, uzaktan kontrol, araç sürüş raporları gibi katma değerli servisler sunmamıza imkan tanıyor. Ayrıca ConnecTruck'ın uzaktan teşhis ve yazılım güncelleme fonksiyonlarıyla müşterilerimizin servise giriş ihtiyaçları da önemli oranda azalıyor. Arvento ile hayata geçirdiğimiz "ConnecTruck Arvento filo yönetimi entegrasyonu" da F-MAX müşterilerinin araçlarında harici bir donanıma gerek olmaksızın, bunları "ConnecTruck" vasıtasıyla Arvento ekranlarından takip edebilmesine olanak tanıyor, Arvento’nun gelişmiş filo yönetim hizmetlerinden yararlanmasını sağlıyor."

Kaynak: AA

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Anahtar Kelimeler:
koronavirüs (Covid-19) pandemi
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