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'Al ama satma' yorumu! Araç piyasasında kritik ayrım 'Ciddi bir talep söz konusu, dezavantaj olur'

Hande Dağ Hande Dağ Mynet İçerik Editörü
17.12.2024 08:50
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Araç piyasasında son durum ne? İkinci el araba ya da sıfır araba almayı düşünenler piyasadaki son gelişmeleri dikkatle takip ederken fiyatlardaki hareketlilik de mercek altında. Uzmanlar, araç satın almak için doğru bir zaman olup olmadığını değerlendirdi. Otomotiv uzmanı Göksel Erkoyuncu'dan araç almak isteyenler ve aracını satmak isteyenler için iki farklı değerlendirme geldi. Erkoyuncu sıfır araç için yaptığı yorumda "Ciddi bir talep söz konusu" ifadelerini kullandı.

'Al ama satma' yorumu! Araç piyasasında kritik ayrım 'Ciddi bir talep söz konusu, dezavantaj olur'

Sıfır ve ikinci el araçta son durum ne? Şu anda araba alınır mı, satılır mı? Araç almak ya da araç satmak için doğru bir zaman olup olmadığı merak ediliyor. Otomobil piyasasındaki son durum araştırılırken uzmanlar hem güncel durumu hem de beklentileri değerlendirdi. İşte araç almayı düşünenler ya da mevcut aracını satmayı planlayanlar için beklentiler...

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Ekol TV canlı yayınında konuşan otomotiv uzmanı Göksel Erkoyuncu, "Yıl sonunun son 2 haftasına girdik ki zaten ciddi bir talep de söz konusu. Hatta şunu söyleyeyim muhtemelen Ocak ayında tarihin en iyi satış rakamlarına, sıfır kilometre için söylüyorum, ulaşıldığı konusunu muhtemelen işleyeceğiz gibi duruyor. Şu an ciddi bir talep söz konusu. Alım için halen uygun bir dönem. Şunu söyleyebilirim; hatta bir tık daha öteye gidersek, çünkü bayiler olsun distribütörler olsun kendi hedeflerini tutturabilmek adına yaptıkları indirimler şu an gayet iyi, alım için doğru bir zaman ama şunu da yaşamamak lazım, arabanın fiyatı buralardayken belki de istemiş olduğunuz modelin bulunamama ihtimali artık son döneme doğru yaklaşıyor. Çünkü araç da belli adette, indirim yapılacak adet sayısı da belli adette olduğu için son 15 günü, artık son günleri beklemenin belki dezavantaj olabileceğini söyleyebilirim. Yani böyle bir niyetiniz varsa bugünlerin şeyini çok son haftaya bırakmamak daha sağlıklı olur diyebilirim" ifadelerini kullandı.

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SIFIR ARABA ALMAK MI İKİNCİ EL ARABA ALMAK MI DAHA MANTIKLI?

Sıfır araç mı yoksa ikinci el araç almak mı daha mantıklı konusunda Erkoyuncu "İkisi için de aynı şey söz konusu. Yani oradaki denklem çünkü fiyatlama sıfırdaki arabanın durumuna göre fiyatlandırılıyor daha doğrusu arabalar, onun için araba almak için doğru bir zaman dersek daha sağlıklı olur. Çünkü ikinci el buna göre evriliyor aradaki makas değerlendirmelere göre yapılırsa buradaki bütçe tabii çok önemli, sıfırda yapılan kampanyaların tabii ki biraz daha göz önünde olması ikinci el fiyatlarındaki rakamı gözden belki ırak bırakıyor ama ikinci eldeki rakamlar da hatrı sayılır alınabilecek durumda onu da söyleyebilirim size" şeklinde konuştu.

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TAŞIT KREDİSİNDE SON DURUM

Taşıt kredilerindeki yüksek faiz oranlarına dair de konuşan Erkoyuncu "Sadece yüksek olsa iyi, bir de orada BDDK'nın getirmiş olduğu sınırlandırmalar var. Yani bugün örnek vermek gerekirse 1 milyon 200 bin TL ile 2 milyon arasında bir araç almak isterseniz bunun sadece yüzde 20'sine kredi kullanabiliyorsunuz ve 12 ayla sınırlı. Zaten buradaki esasında belki de başta şunu konuşmak lazımdı; nakit parası olan insanlar için şu an çok iyi bir imkan sergiliyor yoksa krediye döndüğümüz zaman maalesef kredi olanakları neredeyse yok denecek kadar az. Hatta engelli koşu gibi tabirini kullanıyorum ben ara ara, şu an BDDK'nın faiz oranını kabullenmiş olsanız bile BDDK'nın sınırlamaları maalesef kredideki uygun ortamı ki sıkı para politikasının getirmiş olduğu bir düzen bu zaten bilinen bir şey, şu an için kredili araç satın almak çok mümkün gibi gözükmüyor. Yani araç alımı için nakit para maalesef gerekli şu an" dedi.

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ARAÇ SATMAK İÇİN DOĞRU ZAMAN MI?

Arabasını satmayı düşünen ancak acil paraya ihtiyacı olmayanlar için araç satmak için uygun bir zaman olup olmadığına dair Erkoyuncu "Biraz beklemek daha faydalı gibi duruyor nispeten. Yani orada şöyle bir denklem var şu an kampanyalarla vesaire araba fiyatları biraz geri geldiği için, almak için doğru bir zaman diyorum ama satmak için biraz daha beklemek çok daha mantıklı olur gibi duruyor, resim onu gösteriyor çünkü" ifadelerini kullandı.

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Yazılanlar yatırım tavsiyesi değildir

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taşıt kredisi ikinci el araba Sıfır araba ikinci el araba fiyatları ikinci el araç ikinci el otomobil kampanya sıfır araç
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