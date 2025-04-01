İnternet alışverişinde yeni düzenleme! Bakanlık 2024 yılında harekete geçmişti bugünden itibaren zorunlu oldu...

Ticaret Bakanlığı tarafından hazırlanan internet alışverişlerini düzenleyecek yeni düzenleme bugün itibarıyla yürürlüğe girdi. 30 Ekim 2024’te Resmî Gazete’de yayımlanan ‘Uzaktan İletişim Araçları Yoluyla Piyasaya Arz Edilen Ürünlerin Piyasa Gözetimi ve Denetimi Yönetmeliği’, beş aylık bir geçiş sürecinin ardından 1 Nisan itibarıyla başladı.

DAHA ŞEFFAF VE GÜVENİLİR

Hazırlanan bu yönetmelik ile Bakanlık tüketicilerin, çevrim içi olarak yapılan alışverişlerinde daha güvenilir ürünlere ulaşmasını sağlamayı hedeflerken aynı zamanda alışveriş sürecinin daha şeffaf ve kolay denetlenebilir hâle gelmesini istiyor.

Yeni yönetmelik ile satıcının şu maddelere dikkat etmesi gerekecek:



Ürüne ilişkin bilgileri açık ve anlaşılır bir şekilde belirtmeli

Üretici ve ithalatçı bilgileri yer almalı

İletişim adresi ve ürün güvenliğine dair detaylar aktarılmalı

24 SAAT MÜDDET VERİLİYOR

Yapılan denetimlerde uygunsuz ürünün tespiti halinde ilanın kaldırılması için 24 saat süre tanınacak. Ayrıca vatandaşların ürün güvenliği ile ilgili temas noktası oluşturulacak. Bu noktalar üzerinden ürünlerin güvenliğiyle ilgili şikâyet, bildirim ve bilgi talepler iletilebilecek.

YURT DIŞINDAN ÜRÜN GÖNDERENLERE YENİ ŞART

Yurt dışından Türkiye’ye ‘www.ticaret.gov.tr/duyurular’ adresinde yayınlanan listeler kapsamındaki ürünleri gönderen firmalar ise, Türkiye’de bir yerel temsilci atamakla yükümlü olacak. Bu şartı yerine getirmeyen firmaların Türkiye’ye satış yapması mümkün olmayacak. Yönetmelikle getirilen düzenlemelere uygun hareket etmeyenler hakkında ‘Ürün Güvenliği ve Teknik Düzenlemeler Kanunu’nda yer alan yaptırımlar uygulanacak, uygun olmayan içeriklere erişim engellenecek.