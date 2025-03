Mynet kullanıcılarına özel Yapı Kredi'den geri ödemesiz 20.000 TL nakit fırsatı

Bu içerik marka iş birliği içeriyor.

Hiç beklemediğimiz anlarda acil nakit ihtiyaçları belirebiliyor. Kira, eğitim, sağlık, seyahat, vergi ödemeleri derken de liste uzayıp gidiyor. Hal böyle olunca, bankalar ihtiyaç kredileri, nakit avanslar, sıfır faizli nakitler ve daha pek çok seçenek sunarak hemen imdadımıza yetişiyorlar. Ama bir kampanya var ki, ne faizi ne de geri ödemesi var! Üstelik Mynet kullanıcılarına özel.... Yapı Kredi'nin ilk kez müşterisi olanlara yönelik geri ödemesiz 20.000 TL nakit avans kampanyasından bahsediyoruz. Başvuru süreci çok kolay ve hızlı! İnternetinizin olduğu her an dilediğiniz her yerden kolayca başvurarak 20.000 TL nakit avansınızı alabiliyorsunuz. Başvuru adımları ve katılım koşulları için okumaya devam edin.

İşte "MYNET20BIN" koduyla 20.000 TL almak için yapmanız gerekenler

Mynet kullanıcılarına özel geri ödemesiz nakitinizi almak için yapmanız gereken işlemler son derece basit. İnternetten kolayca başvuru yaparak kısa sürede 20.000 TL nakit avansınızı alabilirsiniz. Nasıl mı?

İlk adım Yapı Kredi Mobil uygulamasını indirmek ve ilk kez Yapı Kredili olmak. Uygulamayı hemen indirmek için buraya tıklayabilirsiniz.

tıklayabilirsiniz. Uygulamayı indirdikten sonra ikinci adım, uygulamada yer alan "Yapı Kredi Müşterisi Ol" menüsüne tıklamak ve bu esnada "MYNET20BIN" kodunu girmek.

kodunu girmek. Ardından Yapı Kredi görüntülü işlem asistanlarına bağlanarak bilgilerinizi doğrulayabilir, işlemlere kaldığınız yerden devam edebilirsiniz. Ramazan ayı boyunca 7 gün 24 saat başvurunuzu gerçekleştirebilirsiniz.

"MYNET20BIN" koduyla Yapı Kredi Mobil’den müşteri olmanızın ardından geri ödemesiz 20.000 TL nakitinizi almak için yapmanız gerekenler ise şöyle:

Kredi kartı başvurusunda bulunmak

35.000 TL İhtiyaç Kredisi başvurusu yapmak

Bu şartları tamamladığınızda kredi kartınıza geri ödemesiz 20.000 TL bakiye yüklenecek ve dilediğiniz gibi kullanabileceksiniz.

Başvuru ve katılım koşulları tüm detaylarıyla burada!

Kampanyadan 18-31 Mart 2025 tarihleri arasında "MYNET20BIN" kampanya kodunu kullanıp Yapı Kredi'ye ilk defa müşteri olanlar yararlanabilecektir.

kampanya kodunu kullanıp Yapı Kredi'ye ilk defa müşteri olanlar yararlanabilecektir. Kampanyadan sadece Yapı Kredi Mobil'i indirip "Yapı Kredi Müşterisi Ol" adımından ilerleyerek süreci tamamlayan müşteriler yararlanabilecektir. Süreci bu şekilde tamamlamayan müşteriler kampanyadan yararlanamayacaktır.

Kullanıcıların, Yapı Kredi müşteri olma adımında bulunan referans kodu alanına "MYNET20BIN" kampanya kodunu girmeleri gerekmektedir. Kampanya kodu girilmeden müşteri olan kişiler kampanyadan yararlanamayacaktır.

kampanya kodunu girmeleri gerekmektedir. Kampanya kodu girilmeden müşteri olan kişiler kampanyadan yararlanamayacaktır. Yapı Kredi müşterisi olduktan sonra 31 Mart 2025 tarihine kadar en az 35.000 TL tutarında Bireysel İhtiyaç Kredisi kullanılması ve ödülün yatırılabilmesi için bu tarihe kadar kredi kartının açılması gerekmektedir.

Yapı Kredi müşterisi olduktan sonra kredi kartı onaylanan müşteriler Yapı Kredi Mobil üzerinden Kredi Kartlarım menüsü altındaki (+) butonuna basarak "Dijital Kart Tanımlama" seçeneği ile ya da kart seçimi yaptıktan sonra Daha Fazlası > Dijital Kart İşlemleri adımlarını izleyerek kurye sürecini beklemeden dijital kart oluşturabilir ve kampanyadan yararlanabilir.

20.000 TL ödül tutarı müşterinin yeni açtığı kredi kartına artı bakiye olarak yüklenecektir.

Birden fazla kez bireysel ihtiyaç kredisi kullanılması durumunda sadece bir tanesi için ödül kazanılacaktır.

Ödüllendirme yapılabilmesi için ödüllendirme tarihinde müşterinin en az 1 adet kullanıma açık kredi kartı veya banka kartının olması gerekmektedir.

Kampanya tarihleri aralığında ayrı ayrı çekilen Bireysel İhtiyaç Kredileri tutarları toplamı 35.000 TL'ye ulaşsa dahi, kampanyadan faydalanılamaz. Tek sefer çekilen kredi tutarının 35.000 TL ve üstü olması gerekmektedir.

Karta artı bakiye yüklemesi, 18-31 Mart 2025 tarihleri arasında müşteri olanlara 10 Nisan 2025'e kadar yapılacaktır. Karta yansıması 2 iş gününe kadar sürebilir.

Bir müşteri kampanyadan yalnızca bir kez yararlanabilir ve en fazla 20.000 TL ödül kazanılabilir.

"MYNET20BIN" koduyla ilk kez müşteri olan kişilere 100 TL değerinde Worldpuan yüklemesi açık kredi kartına 7 iş günü içerisinde yapılacaktır.

koduyla ilk kez müşteri olan kişilere 100 TL değerinde Worldpuan yüklemesi açık kredi kartına 7 iş günü içerisinde yapılacaktır. Kredi başvuruları, banka kredi politikaları çerçevesinde değerlendirilmekte olup uygun bulunması durumunda kullandırım yapılır. Kredi başvuruları değerlendirilirken KKB skoru, gelir bilgisi, demografik özellikler ve borçluluk durumu gibi kriterler dikkate alınır. Faiz oranları; müşteri profili, kredi tutarı ve vadesine göre değişiklik gösterebilir. Başvurular olumsuz sonuçlanabilir veya talep edilenin altında bir limit ile onaylanabilir.

Kampanya, Yeni Yapı Kredi Müşterisi 25.000 TL %0 faizli Bireysel İhtiyaç Kredisi kampanyası ile birleştirilemez. Herhangi bir tutarda %0 faizli Bireysel İhtiyaç Kredisi kullanıldığı durumda, müşteriler bu kampanyadan faydalanamaz.

Mynet bağlantılardan gelir/komisyon elde edebilir. Katılım sonrası yaşanacak sorunlardan Mynet sorumlu değildir.