Alman devi elektrikli otomobil bataryası için Samsung ile anlaştı

Samsung SDI, Mercedes-Benz ile elektrikli araçlar için çok yıllı batarya tedarik anlaşması imzaladı; bataryalar yeni nesil SUV ve coupe modellerde kullanılacak.

Begüm Özkaynak

Reuters'ta yer alan habere göre; Güney Koreli batarya üreticisi Samsung SDI, Alman otomotiv devi Mercedes-Benz ile elektrikli araçlar için çok yıllı bir batarya tedarik anlaşması imzaladığını duyurdu.

Bu anlaşma, Samsung SDI’ın Mercedes-Benz ile gerçekleştirdiği ilk elektrikli araç batarya tedarik anlaşması olma özelliği taşıyor.

YENİ NESİL ELEKTRİKLİ MODELLERDE KULLANILACAK

Şirketten yapılan açıklamaya göre, anlaşma kapsamında üretilecek bataryalar yüksek nikel içerikli NCM (nikel, kobalt ve manganez) kimyasına sahip olacak.

Söz konusu bataryaların, Mercedes-Benz’in yeni nesil elektrikli araçlarında kullanılacağı belirtildi.

SUV VE COUPE MODELLERDE YER ALACAK

Mercedes-Benz’in, bu bataryaları gelecekte piyasaya sunmayı planladığı kompakt ve orta segment elektrikli SUV ve coupe modellerinde kullanacağı ifade edildi.

Anlaşmanın finansal büyüklüğüne ilişkin ise herhangi bir detay paylaşılmadı.

