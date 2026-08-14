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Alman otomobil markası Türkiye’ye geliyor: Üretim için görüşmeler başladı

Siegfried Marcus Automobile, Marcus 5’in Avrupa üretim yapılanması için Türkiye’yi değerlendiriyor. Şirket, Türkiye’de potansiyel üretim ortaklarıyla görüşmeler yürütüyor.

Alman otomobil markası Türkiye’ye geliyor: Üretim için görüşmeler başladı

Otomobil markası Siegfried Marcus Automobile, Marcus 5 ile başlayan ürün programı doğrultusunda Avrupa’daki üretim yapılanmasını oluşturmak için Türkiye’de görüşmeler yürütüyor. Şirketin ortağı ve en büyük hissedarı Özgür Baklan, Türkiye’nin üretim gücü, mühendislik kabiliyeti, hızı ve stratejik konumuna güvendiğini belirterek, Türkiye’nin değerlendirmede güçlü şekilde yer alması için ağırlığını koyduğunu ifade etti.

Şirketin açıklamasına göre Marcus 5’in Avrupa üretim ve montaj altyapısının oluşturulması için Avrupa’daki üç farklı üretim bölgesinin yanı sıra Türkiye’de de potansiyel üretim ortaklarıyla teknik ve ticari görüşmeler yapılıyor. Markanın bu yapılanmayla müşterilere daha yakın, hızlı ve güçlü bir satış sonrası hizmet sunması hedefleniyor.

Alman otomobil markası Türkiye’ye geliyor: Üretim için görüşmeler başladı 1

ÜRETİM ORTAĞI SEÇİMİNDE KRİTERLER BELLİ OLDU

Üretim yapılanmasının belirlenmesinde üretim kapasitesi, kalite standartları, tedarik zinciri, teknik insan kaynağı, lojistik imkanlar, servis altyapısı, ihracat erişimi ve uzun vadeli kapasite potansiyeli dikkate alınıyor. Seçilecek yapılanmanın yalnızca Marcus 5 için değil, bu modelin ardından gelecek iki yeni otomobilin Avrupa'daki üretim sürecine de temel oluşturması planlanıyor.

Marcus 5'in geliştirme, teknoloji, mühendislik, test, homologasyon ve endüstrileşme çalışmalarına yüz milyonlarca avroluk yatırım yapıldı. Aracın Avrupa tip onayları tamamlanırken seri üretim altyapısına ilişkin anlaşmalar da gerçekleştirildi.

Modern D-SUV segmentinde yer alan Marcus 5; 150 kW güç, 500 kilometrenin üzerinde menzil ve LFP batarya teknolojisi sunuyor. Araç aynı zamanda hızlı şarj altyapısına uyumlu yapısıyla Avrupa pazarına hazırlanıyor.

MARCUS 5'TE ALMAN VERİ GÜVENLİĞİ YAKLAŞIMI

Şirket, Marcus 5’in yazılım ve dijital hizmet mimarisinin Alman veri güvenliği yaklaşımı temel alınarak geliştirildiğini bildirdi. Sürücü ve kullanıcı verilerinin Almanya’da barındırılacağı ve işleneceği, verilerin GDPR standartlarına uygun biçimde korunacağı belirtildi. Marka böylece araç içi teknolojide veri güvenliği, şeffaf kullanıcı onayı ve dijital gizliliği temel ilkeleri arasında konumlandırıyor.

İLK ARAÇLAR BANTTAN ÇIKTI

Avrupa dışındaki pazarlar için faaliyet gösteren üretim tesisinde ilk Marcus 5 araçları geçtiğimiz hafta sonunda üretim bandından çıktı. Avrupa ve Türkiye’ye yönelik sevkiyat ile tanıtım hazırlıkları da başladı. İlk araçların kısa süre içinde Avrupa ve Türkiye’de düzenlenecek özel tanıtımlarda kamuoyuna, sektör temsilcilerine, potansiyel iş ortaklarına ve basın mensuplarına gösterilmesi planlanıyor.

Alman otomobil markası Türkiye’ye geliyor: Üretim için görüşmeler başladı 2

“TÜRKİYE’NİN GÜÇLÜ ŞEKİLDE YER ALMASI İÇİN AĞIRLIĞIMI KOYUYORUM”

Siegfried Marcus Automobile kurucu ortağı Özgür Baklan, ortada yalnızca bir fikir veya konsept araç bulunmadığını vurguladı. Baklan, geliştirme ve Avrupa tip onay süreçlerinin tamamlandığını, Avrupa dışındaki pazarlar için üretimin başladığını, binlerce aracın üretilerek müşterilere teslim edildiğini belirtti.

Avrupa için ilk siparişlerin mevcut üretim yapılanmasından gönderileceğini aktaran Baklan, Avrupa’daki yeni üretim yapılanmasının müşteriye daha yakın, hızlı ve güçlü bir satış sonrası altyapısı oluşturmak amacıyla atılacak uzun vadeli adım olduğunu kaydetti.

Baklan, Alman partnerler ve Avrupa’daki paydaşların üretimin Avrupa’nın farklı bölgelerinde konumlandırılması yönünde güçlü görüş taşıdığını belirterek, Türkiye’nin üretim gücüne, mühendislik kabiliyetine, hızına ve stratejik konumuna inandığını söyledi. Türkiye’nin değerlendirmede en güçlü şekilde yer alması için ağırlığını koyduğunu ifade eden Baklan, Türkiye’de ilk kez bir Alman otomobil markasının binek otomobil üretimine imza atmasının Türkiye ve Türk otomotiv sanayisi açısından tarihi bir eşik olacağını dile getirdi.

Baklan ayrıca Alman kimliğinin yalnızca marka adı ve tasarım anlayışıyla sınırlı olmadığını, yazılım mimarisinden sürücü verilerinin korunmasına kadar Alman kalite ve güvenlik yaklaşımının aracın tüm katmanlarına taşındığını belirtti. Marcus 5’in tek başına bir araç projesi olmadığını söyleyen Baklan, modelin ardından gelecek iki yeni otomobille büyüyecek uzun vadeli bir ürün programının başlangıcı olduğunu kaydetti.

DİSTRİBÜTÖR VE BAYİ AĞI İÇİN GÖRÜŞMELER HIZLANACAK

Şirket, üretim yapılanmasıyla eş zamanlı olarak seçilecek pazarlarda uzun vadeli distribütörlük, bayilik, satış sonrası hizmet ve yedek parça organizasyonları kurmayı da hedefliyor. Marcus 5’in tanıtım sürecinin başlamasıyla birlikte üretim ortaklarının yanı sıra markanın büyüme vizyonunu paylaşan nitelikli distribütör ve bayi gruplarıyla yürütülen görüşmelerin hızlandırılacağı bildirildi.
Kaynak: DHA   |   Bu içerik Aleyna Türkmen tarafından yayına alınmıştır

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Anahtar Kelimeler:
Otomobil üretim
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