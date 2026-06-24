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Altın onu da etkiledi 'Beklenenin üstü talep' deyip işaret etti

Araç sahibi olmak isteyenler hem ikinci el otomobil piyasasını hem de sıfır araç piyasasını takip ediyor. İkinci eldeki son duruma dair sektör temsilcilerinden dikkat çeken yorumlar geldi.

Altın onu da etkiledi 'Beklenenin üstü talep' deyip işaret etti
Hande Dağ

Otomobil satışlarının son 2 yılın en düşük seviyesini mayıs ayında gördüğü, ikinci elin sert düştüğü, satışlar yüzde 22,1 azalarak 503 bin adede gerilediği öğrenildi. Ticaret Bakanlığı da ikinci el otomotiv satışında 6 ay, 6 bin km ve ilan kısıtlaması düzenlemesini 6 ay daha uzattı.

Altın onu da etkiledi Beklenenin üstü talep deyip işaret etti 1

Kanal D Haber'de yer alan habere göre; Oto Galerici Mesut Şahin "Satışların şu anda iyi olduğunu söyleyemeyiz. Ciddi bir düşüş var" dedi.

Altın onu da etkiledi Beklenenin üstü talep deyip işaret etti 2

İkinci el otomobil piyasasının mayıs ayında sert fren yaptığı, satışlar geçen yıla oranla yüzde 22 gerileyip son 2 yılın dibini gördüğü belirtildi.

Sektör temsilcisi Ersin Kavaklıoğlu "20-24 ayın en düşük ayını yaşadık" dedi. Ocak ayında 582 bin, Nisan ayında 605 bin, Mayısta ise bir önceki aya göre 100 bin daha az araç satıldığı, yani 503 bin otomobil satıldığı belirtildi. Mayıs ayında da ikinci el satışlarının yüzde 22 düştüğü vurgulandı.

Altın onu da etkiledi Beklenenin üstü talep deyip işaret etti 3

SATIŞLAR NEDEN DÜŞTÜ?

Satışların neden düştüğüyle ilgili konuşan Oto Galerici Mesut Şahin "Kredilerin çok cazip olmaması, ayrıca bazı yatırım araçlarında vatandaşların zararda olması, oradan çıkamayıp araba almalarını, yatırım yapmalarını engelliyor" dedi.

Altın onu da etkiledi Beklenenin üstü talep deyip işaret etti 4

Sektör temsilcisi Ersin Kavaklıoğlu ise "Krediye erişim hala zor. Maalesef krediye erişim zor. Kredi oranları yüksek. Altın çok fazla gerilediğinden dolayı onun çıkışını bekliyor. Araç alma niyeti varsa bile beklemeye alıyor" ifadelerini kullanıldı.

Altın onu da etkiledi Beklenenin üstü talep deyip işaret etti 5

"ELEKTRİKLİ ARAÇ BEKLENENİN ÜSTÜNDE TALEP GÖRDÜ"

İkinci elin önünü kesen bir diğer sebep olarak ise Kavaklıoğlu "Sıfır araçlarda ciddi kampanyalar yaptılar. Ellerinde stokları çok olduğu için fiyatlarda indirim yaptılar. Elektrikli araç beklenenin üstünde talep gördü. Yeni olduğu için ikinci el pazarı biraz daha dar. Onun için sıfıra yöneliş var" dedi.

Altın onu da etkiledi Beklenenin üstü talep deyip işaret etti 6

"BİR YILDIR İKİNCİ EL FİYATLARI AYNI SEYREDİYOR"

Bu durumun alım fırsatı da doğurabileceği işaret edildi. Kavaklıoğlu "Bir yıldır ikinci el fiyatları aynı seyrediyor. Herhangi bir zam yok. Sıfırlarda yapılacak kampanyalar belirleyecek. Yeni ödeme yöntemlerinin çıkmış olması da ikinci eli talebi azalttı" şeklinde konuştu.

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