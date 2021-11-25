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Araç alacaklar dikkat! İşte taşıt kredisinde son durum

25.11.2021 16:56 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Merkez Bankası peş peşe faiz indirim kararına giderken, araç almak isteyenler taşıt kredisindeki son durumu merak ediyordu. Sizler için bu haberimizde banka banka taşıt kredisi ödeme planlarını bir araya getirdik.

Araç alacaklar dikkat! İşte taşıt kredisinde son durum

Pandemi döneminde en çok etkilenen sektörlerden biri olan otomobil sektörüne bir de yüksek döviz kuru eklenince fiyatlar aldı başını gitti. Pek çok kişi araç alma hayallerini ertelemek zorunda kalırken, fiyatların daha da yükselmesinden endişe duyanlar, taşıt kredisi çekerek hayallerinde otomobile kavuşmak istiyor. Merkez Bankası kredi faizlerini düşürmesinin ardından taşıt kredisinde son durum şöyle…

TAŞIT KREDİSİ HESAPLAMA

Eylül ve ekim aylarında olduğu gibi bu ay da kredi faiz oranlarını düşürme kararı alan Merkez Bankası’nın ardından vatandaş taşıt kredisinde değişiklik yaşanıp yaşanmadığını merak ediyor. Biz, sizler için 50 bin TL’lik bir araç kredisini 24 ay vade ile çekmek istediğinizde aylık ve toplam ödemeniz gereken rakamları hesapladık. Siz de çekeceğiniz kredi tutarına göre hesap yapabilirsiniz. İşte banka banka taşıt kredisi…

Banka Faiz Aylık Taksit Toplam Ödeme
Akbank %1,57 2.608,94 TL 62.877,06 TL
İş Bankası %1,54 2.598,26 TL 62.608,24 TL
Garanti BBVA %1,66 2.641,16 TL 63.650,34 TL
Kuveyt Türk %1,53 2.594,70 TL 62.522,80 TL
VakıfBank %1,50 2.584,04 TL 62.266,96 TL
TEB %1,53 2.594,70 TL 62.522,80 TL
Halkbank %1,54 2.598,26 TL 62.608,24 TL
ING %1,54 2.598,26 TL 62.608,24 TL
Yapı Kredi %1,54 2.598,26 TL 62.608,24 TL

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