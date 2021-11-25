Araç alacaklar dikkat! İşte taşıt kredisinde son durum

Pandemi döneminde en çok etkilenen sektörlerden biri olan otomobil sektörüne bir de yüksek döviz kuru eklenince fiyatlar aldı başını gitti. Pek çok kişi araç alma hayallerini ertelemek zorunda kalırken, fiyatların daha da yükselmesinden endişe duyanlar, taşıt kredisi çekerek hayallerinde otomobile kavuşmak istiyor. Merkez Bankası kredi faizlerini düşürmesinin ardından taşıt kredisinde son durum şöyle…

TAŞIT KREDİSİ HESAPLAMA

Eylül ve ekim aylarında olduğu gibi bu ay da kredi faiz oranlarını düşürme kararı alan Merkez Bankası’nın ardından vatandaş taşıt kredisinde değişiklik yaşanıp yaşanmadığını merak ediyor. Biz, sizler için 50 bin TL’lik bir araç kredisini 24 ay vade ile çekmek istediğinizde aylık ve toplam ödemeniz gereken rakamları hesapladık. Siz de çekeceğiniz kredi tutarına göre hesap yapabilirsiniz. İşte banka banka taşıt kredisi…

Banka Faiz Aylık Taksit Toplam Ödeme

Akbank %1,57 2.608,94 TL 62.877,06 TL

İş Bankası %1,54 2.598,26 TL 62.608,24 TL

Garanti BBVA %1,66 2.641,16 TL 63.650,34 TL

Kuveyt Türk %1,53 2.594,70 TL 62.522,80 TL

VakıfBank %1,50 2.584,04 TL 62.266,96 TL

TEB %1,53 2.594,70 TL 62.522,80 TL

Halkbank %1,54 2.598,26 TL 62.608,24 TL

ING %1,54 2.598,26 TL 62.608,24 TL

Yapı Kredi %1,54 2.598,26 TL 62.608,24 TL



