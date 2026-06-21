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Araç sahipleri için yeni dönem başlıyor: Tarihi değişiklik

Milyonlarca araç sahibini ilgilendiren ekspertizde tarihi değişiklik geliyor. Buna göre; dijital ekspertiz dönemi 1 Temmuz'da başlıyor.

Araç sahipleri için yeni dönem başlıyor: Tarihi değişiklik
Hande Dağ

Milyonlarca araç sahibini yakından ilgilendiren önemli bir gelişme başladı. 1 Temmuz'dan itibaren yapılan trafik kazası sonrası araçlara dijital ekspertiz atanacak. Peki dijital ekspertiz nedir? Sistem nasıl çalışacak? İşte detaylar...

Araç sahipleri için yeni dönem başlıyor: Tarihi değişiklik 1

DİJİTAL EKSPERTİZ DÖNEMİ BAŞLIYOR

Kanal D Haber'de yer alan habere göre; hem araç sahipleri hem de sigorta şirketlerinin mağdur olduğu şikayetler artık sona eriyor çünkü dijital ekspertiz dönemi başlıyor.

Araç sahipleri için yeni dönem başlıyor: Tarihi değişiklik 2

Şimdiki sistemde eksperlerin farklı hesap yapması, uzayan dosya süreçleri, yüksek komisyon talepleri ve vatandaşların hak kaybı yaşaması gibi birçok sorun olduğu ve bunların önüne geçilmesinin planlandığı aktarıldı.

OTOMATİK YAPILACAK

Ekspertiz uzmanı Vedat Arda "Araca atanan eksperler yanlı ya da göreceli işlemler yapabiliyorlardı" derken 1 Temmuz'dan itibaren trafik kazalarında eksper atamalarının otomatik yapılacağı vurgulandı.

Araç sahipleri için yeni dönem başlıyor: Tarihi değişiklik 3

Arda "Kimseye bildirmeden, kimseye görüş sormadan kendisi ayrı bir şekilde bunun tutarını belirleyecek. Tamir süreci başlatacak" ifadelerini kullandı.

Araç sahipleri için yeni dönem başlıyor: Tarihi değişiklik 4

Hasar 40 bin TL'nin üzerinde ise dijital ekspertiz sisteminin böyle devreye gireceği belirtildi. Peki, bu bedel nasıl hesaplanacak? Ekspertiz uzmanı Emrah Gökçe "İki araç kaza yaptı, fotoğraflandı, sigorta şirketine gidecek, ekspertiz tayin edecek" derken bir vatandaş da "Uyuşmazlıkların kolay çözülmesi anlamında kafada soru işaretleri de kalmaz" şeklinde konuştu.

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Anahtar Kelimeler:
Araç Ekspertiz
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