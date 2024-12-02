Araç yenilemek için bu haberi bekliyorlardı! ÖTV'siz ve KDV'siz dönem başlıyor: Piyasanın beklentisi ise dudak uçuklattı

2025 yılında otomotiv sektörünü neler bekliyor? Yatırım aracı olarak da görülen otomobiller yüksek fiyat ve artan maliyetler nedeniyle vatandaşların bir dönemdir uzak kaldığı bir noktadaydı. Araç fiyatlarının yüksek olması nedeniyle otomobil yenilemek oldukça geri planda duruyorken 2025'te Türkiye'de ÖTV ve KDV’siz araç alımı için belirli şartlar öne çıkmaya başladı. Yeni düzenlemelere göre, 25 yaş üstü araçlarını hurdaya ayıran vatandaşlar, bir defaya mahsus olmak üzere Türkiye'de üretilmiş sıfır kilometre araçlarda Özel Tüketim Vergisi (ÖTV) muafiyetinden faydalanabilecek.

Ayrıca, ticari araç alımı yapacak şoför esnafı, mevcut araçlarını yenilemek kaydıyla ÖTV ve Katma Değer Vergisi (KDV) muafiyetinden yararlanabiliyor. Bu düzenlemelerin ekonomik dengeye katkı sağlaması ve çevresel etkileri azaltması bekleniyor.

Sputnik'in haberine göre, Otomotiv Distribütörleri ve Mobilite Derneği Başkanı ve Toyota Türkiye CEO’su Ali Haydar Bozkurt konu ile ilgili önemli açıklamalarda bulundu. Büyük markaların pazarı hareketlendirmek için kampanyalar başlattığını belirten Bozkurt, bu sayede sektöre heyecan geldiğini dile getirdi.

HEDEF 1 MİLYON ARAÇ

Bozkurt, mobilite ihtiyacının hem bireysel hem de kurumsal müşteriler için sürdüğünü ve 2025'te de rekabetin kampanyalarla destekleneceğini belirtti. “Eğer beklenmedik bir ekonomik gelişme yaşanmazsa, 2025 yılı da otomotiv pazarı için 1 milyon adedin üzerinde bir satış hacmiyle tamamlanacaktır” diye ekledi.

Markaların yeterli araca sahip olduğunun altını çizen Bozkurt, , bireysel ve kurumsal müşterilerin mobilite ihtiyaçlarını göz önünde bulundurduklarında 2025 yılının da 1 milyon adedin üzerinde bir pazar hacmiyle tamamlanacağını öngördü.