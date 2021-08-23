AUDİ A5 2021’in fiyat listesi ve merak edilen tüm özellikleri!

Dünyanın her yerinde en çok ilgi çeken otomobiller arasında yer alan Audi A5 şık ve zarif tasarımlarıyla Audi tutkunlarını büyülüyor. Audi’nin stokları erimeden otomobilini Audi A5’le değiştirmek isteyen birçok kişi bulunuyor. Audi A5 modelinde karar kılanların en çok merak ettiği konular arasında araçların teknik özellikleri ve güncel fiyat listesi oluyor. İşte, Audi A5’in üstün teknik özellikleri ve güncel fiyat listesi

AUDİ A5 GÜNCEL FİYAT LİSTESİ

Audi A5 ve diğer A serisi otomobiller ÖTV matrahından etkilenmiyor. Otomobilini değiştirmek isteyenler veya Audi A5 satın almak isteyenler kolayca satın alabilirler.

Audi A5 Cabrio 45 Turbo FSI quattro 265 hp Advanced S tronic PI 1.029.770

Audi A5 Cabrio 40 TDI quattro 204 hp Advanced S-tronic Pl 1.015.315

Audi A5 Cabrio 45 Turbo FSI quattro 265 hp S line S tronic PI 1.072.545

Audi A5 Cabrio 40 TDI quattro 204 hp S line S-tronic Pl 1.057.795

Audi A5 Coupe 45 Turbo FSI quattro 265 hp Advanced S-tronic Pl 934.190

Audi A5 Coupe 40 TDI quattro 204 hp Advanced S-tronic Pl 920.915

Audi A5 Coupe 45 Turbo FSI quattro 265 hp S line S-tronic Pl 986.995

Audi A5 Coupe 40 TDI quattro 204 hp S line S-tronic Pl 974.015

Audi A5 Sportback 45 Turbo FSI quattro 265 hp Advanced S-tronic Pl 955.430

Audi A5 Sportback 40 TDI quattro 204 hp Advanced S-tronic Pl 939.500

Audi A5 Sportback 45 Turbo FSI quattro 265 hp S line S-tronic Pl 1.008.530

Audi A5 Sportback 40 TDI quattro 204 hp S line S-tronic Pl 992.305

AUDİ A5 HANGİ ÖZELLİKLERİ TAŞIYOR?

Audi A5 otomobiller Coupé, Sportback ve Cabriolet olmak üzere tam üç ayrı kasa tipiyle üretiliyor. Coupé 450L, Sportback 465L,Cabrio 370L bagaj hacmi sunuyor.

Audi A5, 204 hp güç ve 400 Nm tork üreten 2.0L'lik 40 TDI dizel ve 265 hp güç ve 370 Nm tork üreten 2.0L'lik 45 TFSI benzinli motor alternatifleriyle satışa sunuluyor. Benzinli ve dizel sürümlerde ''Quattro'' 4 tekerlekten çekiş sistemi bulunuyor. Araç bütün sürümlerde Stronic çift kavramalı yarı otomatik şanzımanla tasarlanıyor.

AUDİ A5 DONANIM ÖZELLİKLERİ KULLANICIYA NE SUNUYOR?

Audi A5 Coupé kullanıcıların beklentilerini hem teknik hem de donanım özellikleriyle fazlasıyla karşılıyor. Klimasıyla konforlu bir sürüş sunan aracın katlanabilir arka koltuğu sayesinde yolcular rahatça yolculuk yapabiliyor. Araç elektrikli ayarlanabilir, katlanabilir ve ısıtmalı, kendiliğinden kararan dış aynalar farkını ortaya koyuyor.

Aracın dikiz aynası elektrokrom özelliğiyle otomatik olarak kararıyor. Ön koltuklarda bulunan ayarlanabilir kafalıklar yolcuya rahatça yolculuk yapmasını sağlıyor. Ön koltuklardaki bel destek ayarı, ön tarafta kol dayama özelliği ve arka yolcular için USB şarj arayüzü aracın konforunu öne çıkarıyor. Bunun yanı sıra elektrikli açılır bagaj kapağı ve uzaktan kumandalı merkezi kilit rahat bir kullanım sunuyor. Bilgi ve eğlence donanımları arasında yer alan Audi akıllı telefon arayüzü, 8 tane pasif hoparlör, Audi phone box light kullanıcıya sürüş keyfi yaşatıyor.

AUDİ A5 NE KADAR YAKIT TÜKETİYOR?

Audi 40 TDI’nın maksimum hızı 210 km/s olarak belirleniyor. Aracın 0-100 km hızlanması ise 7.0 saniye sürüyor. Ortalama 5.9 5.3L (WLTP) tüketiyor. 45 TFSI'ın ise maksimum hızı 250 km/s olarak tasarlanıyor. Otomobilin 0-100 km hızlanması 5.6 saniye sürüyor. Araç ortalama 8.4-8.0L (WLTP) yakıt tüketiyor.



