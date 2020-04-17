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Avrupa'da koronavirüsün otomotive maliyeti belli oldu

OTOMOTİV HABERLERİ  | 17.04.2020 11:25 | Son Güncelleme

Avrupa Birliği (AB) otomobil pazarında toplam satışlar, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) nedeniyle martta 2019'un aynı dönemine göre yüzde 55,1 azaldı.

Avrupa'da koronavirüsün otomotive maliyeti belli oldu

Avrupa Otomobil Üreticileri Birliği (ACEA), mart ayına ilişkin yeni otomobil tescil verilerini açıkladı.

Buna göre, AB'de yeni otomobil satışları, mart ayında 2019'un aynı dönemine göre yüzde 55,1 azalarak 567 bin 308'e indi.

ACEA, yeni otomobil tescillerindeki sert düşüşü Kovid-19 nedeniyle uygulanan tedbir ve bayilerin kapalı olmasına bağladı.

AB ülkeleri arasında otomobil satışları mart ayında geçen yılın aynı dönemine göre en fazla yüzde 85,4 ile İtalya'da, yüzde 72,2 ile Fransa'da ve yüzde 69,3 ile İspanya'da daraldı.

Öte yandan, AB'de yeni otomobil tescilleri, Ocak-Mart 2020'de önceki yılın aynı dönemine kıyasla yüzde 25,6 azalarak 2 milyon 480 bin 855 seviyesine geriledi.

AB üyesi 27 ülke arasında mart ayında en fazla yeni otomobil Almanya'da trafiğe çıktı. Bu dönemde Almanya'da 215 bin 119, Fransa'da 62 bin 668, İspanya'da 37 bin 644, Polonya'da 29 bin 657, Hollanda'da 29 bin 496, Belçika'da 28 bin 801, İtalya'da 28 bin 326, ve İsveç'te 27 bin 649 yeni otomobil trafiğe tescil edildi.

Üreticilere göre, mart ayında AB'de en fazla yeni otomobil satışını 164 bin 653 ile VW Grubu gerçekleştirdi. AB'deki yeni araçlarda VW Grubu'nu, PSA Grubu izledi. Grubun markaları toplam 68 bin 816 otomobil sattı. Renault Grubu ise 55 bin 663 yeni otomobille 3'üncü sırada yer aldı.

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Anahtar Kelimeler:
Avrupa Birliği, otomobil, satış,

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