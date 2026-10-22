Bir dönem sona eriyor! Subaru benzinli motorlara veda ediyor

Bir otomobil efsanesi daha bitiyor. Japon otomobil üreticisi Subaru, Avrupa pazarında kapsamlı bir dönüşüme hazırlanıyor. Şirket, 2027 yılı sonuna kadar içten yanmalı motorlu araç satışlarını durdurarak 2028’den itibaren Avrupa Birliği pazarında yalnızca tamamen elektrikli modellerle yer almayı planlıyor.

Avrupa’da yılda yaklaşık 23 bin araç satan ve yüzde 0,2 pazar payına sahip Subaru, dönüşüm kapsamında benzinli modellerini kademeli olarak satıştan kaldıracak.

KADEMELİ OLARAK SATIŞTAN KALKACAK

Subaru’nun Avrupa’daki dönüşümünün ilk aşamasında Outback modelinin satışları 2026 sonunda sona erecek. Impreza, Crosstrek ve Forester modellerinin de 2027 yılına kadar Avrupa pazarından çekilmesi planlanıyor.

Marka, 2028’den itibaren Avrupa Birliği pazarında üç elektrikli modelle faaliyet gösterecek:

-Solterra

-E-Outback: ABD pazarında Trailseeker adıyla satılıyor.

-Uncharted

Toyota ile ortak geliştirilen bu modeller, sırasıyla Toyota bZ4X, bZ4X Touring ve C-HR+ modellerinin elektrikli platformlarını temel alıyor.

KARARIN ARKASINDA AB DÜZENLEMELERİ VAR

Subaru’nun strateji değişikliğinde Avrupa Birliği’nin filo emisyon sınırları ve araç güvenliğine ilişkin düzenlemeleri etkili oluyor.

Haberde aktarılan bilgilere göre, 2025-2034 döneminde yeni binek araç filosunun kilometre başına ortalama 93,6 gram CO₂ emisyonu hedefini karşılaması gerekiyor. Ayrıca 7 Temmuz 2026 itibarıyla yeni binek ve hafif ticari araçlarda gelişmiş sürücü dikkat dağınıklığı uyarısı ve gelişmiş acil frenleme sistemleri gibi güvenlik özellikleri zorunlu hale geliyor.

Bu düzenlemeler, üreticilerin Avrupa pazarındaki model ve teknoloji tercihlerini yeniden şekillendiriyor.

Toyota ile geliştirilen modellerle başlayacak dönüşümün ardından Subaru, gelecekteki elektrikli araçlarında kendi geliştirdiği altyapıya geçmeyi planlıyor.

Yeni nesil elektrikli araç platformunun şirket tarafından tasarlanan batarya paketi, elektrik motoru ve uzaktan kablosuz yazılım güncellemelerini destekleyen entegre kontrol ünitesinden oluşması öngörülüyor.

Böylece Subaru, Avrupa’da benzinli motorlardan tamamen elektrikli modellere geçerken, uzun vadede elektrikli araç teknolojilerinde kendi altyapısını geliştirmeyi hedefliyor.