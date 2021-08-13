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BMW X3 Serisi 2021 ne kadar? İşte BMW X3 fiyat listesi ve özellikleri

13.08.2021 10:03 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

BMW X3 serisi, X ailesi arasında arazide performans kabiliyeti taşıyan üst segment bir araç olması nedeniyle oldukça dikkat çekiyor.

BMW X3 Serisi 2021 ne kadar? İşte BMW X3 fiyat listesi ve özellikleri

Kendi klasmanında markanın en iyi teknoloji ve donanımları taşıyan modellerini barındıran BMW 2021 X3 serisi, tasarımıyla da spor araba tutkunlarını memnun etmeyi başardı. BMW X3 fiyat listesi, teknik detaylar ve daha fazlasını sizin için derledik.

BMW X3 2021 DONANIMLAR

BMW X3 2021, hem ön hem de arka açılardan oldukça estetik ve spor görünen bir araç. Bu görünüm, LED teknolojisi ile destekleniyor. Hem araç içi hem de farlarda kullanılan teknoloji, zorlu hava şartlarında görüş mesafesini artırarak üst segment araçlardan beklenen güvenlik hissiyatını sağlamlaştırıyor. BMW X3’ün öne çıkan bir başka özelliği çok sayıda aksesuara sahip olması. Port bagaj, jantlar, paspaslar ve bisiklet taşıyıcısı gibi ilave olanakların hepsi X3 serisinin sundukları arasında. Seriyi bir uzun yol ve arazi aracı tamamlayan en önemli lüks öğelerden biri ise akustik konfor. Araçlar rüzgar gürültüsünü ve trafik seslerini engelleme konusunda son derece başarılı. İç tasarım da aynı şekilde etkileyici. Seri beyaz, kahverengi ve kırmızı renklerde Merino deri seçenekleri sunuyor.Hafif alaşım jantlar ise sürücünün beğenisine göre kişiselleştirilebiliyor. Arazi özelliğini tamamlar nitelikte gelişmiş navigasyon yazılımı da BMW X3’ün en iyi üst segment araçlar arasında yerini sağlamlaştırıyor. 550 litre bagaj hacimli araç, 208 km/sa hıza çıkabiliyor. Serinin 0-100 km hızlanma süresi ise bu büyüklükteki bir araçtan beklenmeyecek 9.1 saniye.

BMW X3 SERİSİ 2021 DİZEL FİYAT LİSTESİ

BMW X3 serisi piyasaya dizel ve benzinli seçeneklerle sunuluyor. Dizelle çalışan modeller ve fiyatları ise aşağıdaki gibi. Araçlar benzinli muadillerine göre daha yüksek motor gücüne sahip ve fiyatlar arasında 400.000 TL civarında bir oynama söz konusu. Bunun yanında yakıt tüketiminde ciddi farklar var. Dizel model xDrive20d’lerde 100 km üzerinden hesaplanan yakıt tüketimi 6.8 litre. Bu modellerin ÖTV oranları ise %80 olarak belirleniyor.

● BMW X3 xDrive20d X-Line Otomatik Dizel 1995 cc 190 bg 1.261.300 TL
● BMW X3 xDrive20d Luxury Line Otomatik Dizel 1995 cc 190 bg 1.301.400 TL
● BMW X3 xDrive20d M Sport Otomatik Dizel 1995 cc 190 bg 1.311.200 TL

BMW X3 SERİSİ 2021 BENZİNLİ FİYAT LİSTESİ

Benzinli BMW X3 serisinde daha uygun fiyatlar karşımıza çıkıyor. Serinin azami fiyatları 900.000 ile 1.000.000 bandında değişiyor. Motor gücü ve hacmi daha düşük olan benzinli modellerde yakıt tüketimi 9.5 lira. Bu da benzinli BMW X3 modellerini ideal bir şehir içi aracı haline getiriyor. ÖTV oranı benzinli modeller için %150 oranında uygulanıyor.

● BMW X3 sDrive20i X-Line Otomatik Benzin 1597 cc 170 bg 930.900 TL
● BMW X3 sDrive20i Luxury Line Otomatik Benzin 1597 cc 170 bg 960.100 TL
● BMW X3 sDrive20i M Sport Otomatik Benzin 1597 cc 170 bg 965.200 TL

2021 BMW X3 SERİSİ KİRALAMA FİYATLARI

BMW X3 serisinin kiralama fiyatları X1 ve X2 serisine göre çok daha yüksek. Dizel model kiralamaları 15.000 - 17.000 TL bandına yerleşiyor. Ancak benzinli modellerde bu fiyat 21.000 - 23.000 aralığına yükseliyor. Bu fiyatlar 0 km’de olan araçlar için geçerli. Diğer araçlar için yetkili bayilerle iletişime geçilmesi gerektiği belirtiliyor.

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