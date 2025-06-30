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Bugün son tarih! Araç sahiplerini doğrudan ilgilendiriyor, 140 bin TL'ye kadar para cezası var...

Ulusal Taşıt Tanıma Sistemi için Taşıt Tanıma Birimi montajlarının süresi bugün itibarıyla son buluyor. Araç sahiplerini yakından ilgilendiren UTTS için bugü işlemlerin tamamlanması gerekiyor. İşlemlerin tamamlanmaması durumunda ise 7 bin liradan 140 bin liraya kadar değişen tutarlarda Özel Usulsüzlük Cezaları uygulanabilecek.

Bugün son tarih! Araç sahiplerini doğrudan ilgilendiriyor, 140 bin TL'ye kadar para cezası var...
Ezgi Sivritepe

Vergi mükellefleri için zorunlu olan akaryakıt alımı sırasında taşıtların plaka bilgisinin ödeme kaydedici cihazlara otomatik olarak iletilmesini sağlayan UTTS için bugün son gün. Gelir İdaresi Başkanlığı tarafından hayata geçirilen ve akaryakıt piyasasında rekabet eşitliğini sağlamayı ve kayıt dışı ekonomiyle mücadeleyi hedefleyen sistem için bugün süre doluyor.

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30 HAZİRAN 2025 SON TARİH

Yükümlü taşıtların depo girişlerine, taşıta ilişkin bilgileri içeren TTB takılması zorunluluğu getirilmişti. UTTS kapsamındaki yükümlü taşıt sahiplerinin herhangi bir mağduriyet yaşamaması ve mükelleflerin cezai müeyyideyle karşılaşmaması için TTB montaj işlemlerini, UTTS internet sitesi üzerinden 30 Haziran'a kadar tamamlaması gerekiyordu.

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Sistemle TTB'de yer alan bilgiler, otomatik şekilde okunarak taşıt plaka bilgisinin elle girilmesine gerek kalmaksızın Ödeme Kaydedici Cihaz'a (ÖKC) güvenli şekilde iletiliyor. Yakıt alımının ardından alınan ÖKC fişi ise UTTS kapsamında düzenlendiğini gösteren bilgiyi ihtiva edecek şekilde gösteriyor.

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PARA CEZASI VAR!

UTTS zorunluluğu kapsamında kayıt yaptırmayan taşıtlara 7 bin TL ile 28 bin TL arasından özel para cezası uygulanıyor. UTTS internet sitesinden TTB kayıt ve başvuru işlemlerini tamamlayan, akaryakıt harcamalarının gider gösterilmesine bakılmaksızın kapsamdaki tüm taşıt sahiplerinin, 30 Haziran'a kadar araçlarının TTB montajlarını tamamlamaları gerekiyor.

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TTB montajını tamamlamayan taşıt sahiplerinin 1 Temmuz'dan itibaren UTTS kapsamında düzenlenmeyen belgeleri, Vergi Usul Kanunu (VUK) bakımından hiç düzenlenmemiş sayılacak ve akaryakıt harcamaları gider beyanında kullanılamayacak.

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USULSÜZLÜK CEZASI 140 BİN TL

UTTS Tebliği'nde düzenlenen usul ve esaslara aykırı hareket eden veya belirlenen sürelerde yükümlülüklerini yerine getirmeyen mükellefler hakkında, 7 bin liradan 140 bin liraya kadar değişen tutarlarda Özel Usulsüzlük Cezaları uygulanabilecek.

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Otomobil vergi araba gelir idaresi başkanlığı Ulusal Taşıt Tanıma Sistemi (UTTS)
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