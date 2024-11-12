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'Burada her bütçeye uygun araç var' Artık almak kolaylaştı! İnternetten satışa çıkarılıyor 'Yüzde 10 teminatı veren...'

Hande Dağ Hande Dağ Mynet İçerik Editörü
12.11.2024 07:49
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Araç sahibi olmak isteyenler için yeni bir kolaylık daha hayata geçti. Yediemin otoparklarında bulunan yüz binlerce araca sahip olmak artık daha kolay hale geldi. Bununla alakalı yapılan yeni düzenlemeyle beraber kaderine terk edilmiş olan o araçlar internet üzerinden ihale yoluyla satışa çıkarıldı. Yetkililer sürecin nasıl işlediğini anlatırken araç satın almak isteyenlerin izleyeceği yolları aktardı. İşte detaylar...

'Burada her bütçeye uygun araç var' Artık almak kolaylaştı! İnternetten satışa çıkarılıyor 'Yüzde 10 teminatı veren...'

Yediemin otoparklarından araç almak ile ilgili yeni bir uygulama gerçekleştirildi. Yedieminden 'online araç satışı' ile satış kolaylığı getirildi. Yediemin otoparklarında yüz binlerce araç var ve o araçlara sahip olmak artık daha kolay. Bununla ilgili yeni bir düzenleme yapıldı. Kaderine terk edilen o araçlar internet üzerinden ihale yoluyla satışa çıkarıldı. Peki o sistem nasıl işliyor? Araç almak isteyenler nasıl bir yol izleyecek?

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ATV Haber'de yer alan habere göre; örneğin Haydarpaşa'da bulunan Yediemin Otoparkında her bütçeye her şekle her modelde her markada araçlar var ve bu araçları almak artık online sistemde ihale usulü oldukça kolay. Herhangi bir şahibeye mahal vermeden gerçekleşiyor.

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Yediemin sahibi Nesim Serbest "Öncelikle e-satış UYAP'tan girişini yapıyor. Girişini yaptıktan sonra sistem zaten otomatik onu buraya yönlendiriyor. Şu anda mevcut satışta olan araçlar. Bu şekilde sunulmuştur" diyerek internet üzerinden satışa çıkarılan o araçları gösterdi.

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"İHALE KATILIMCISI OLMAK İSTEYENLER YÜZDE 10 TEMİNAT VEREREK İHALEYE KATILMIŞ OLUYOR"

Serbest "Diyelim ki bir tanesini seçtik; incelemesini yapalım. İhale bitiş süresi dakika olarak 14 Dakika 25 saniyesi kalmış. Muhammen bedel 660 bin TL, kıymet takdiri demektir. Bunun yüzde 10 teminatı var; 66 bin TL. İhale katılımcısı olmak isteyen herkes VakıfBank'tan icra dairesinin ilgili hesabına yüzde 10 teminatını attıktan sonra ihaleye katılmış oluyor." ifadelerini kullandı.

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"EN ÜST RAKAMI VEREN İHALEYİ KAZANMIŞ OLUYOR"

'Detaylı inceleme' bölümü ile ilgili ise Serbest "Aracın özellikleriyle ilgili, araç şu şu modeldir, şurası hasarlıdır veya hasarsızdır gibi incelemelerini burada bütün her şeyini bilirkişi raporu tarafından sisteme yüklenmiş olarak inceleyebilirsiniz" dedi. Serbest bir araçtaki örneği anlatarak "Şu an 38 kişi katılımcı var, en üst rakamı veren ihaleyi kazanmış oluyor" şeklinde konuştu.

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İHALEYİ KAZANDIKTAN SONRA SÜREÇ NASIL İŞLİYOR?

Serbest, "10 günlük itiraz süresi sonucunda eğer dosya herhangi bir itiraz yememiş ise satış tamamlanmış oluyor" ifadelerini kullandı.

"BURADA HER BÜTÇEYE UYGUN ARAÇLAR MEVCUT"

Araçlarla ilgili "Burada iyi veya kötü araç ayrımı yoktur. Burada her bütçeye uygun araçlar mevcut" ifadeleri kullanırken yine bir araç üzerinden örnek veren Serbest "2 milyon 900 bin lira muhammen bedel biçilmiş olan bu araç için şu anda 2 milyon 703 bin lira teklif almış. Bu 25 dakika sonra nereye çıkacağını bilemiyoruz. İlgili tescilden çıkışını alıp hangi otoparkta bağlıysa oraya bunu sunuyorsunuz" şeklinde konuştu.

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Serbest sonraki süreçle ilgili "Teslim tutanağını bize getiriyor, bunu getirdikten sonra bizimle ilişkisi bitmiş oluyor" ifadelerini kullandı. Mikrofon uzatılan bir vatandaş ise "Sistemin gelişmiş olması gayet güzel. İnternetten teklif vererek aldığımız aracı gerek sitemde de olan fotoğraflarıyla görüp güvenilir bir şekilde alabiliyoruz" dedi.

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Anahtar Kelimeler:
Araç Otomobil Yediemin Otoparkı araba araç satış
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