FİNANS

  1. Haberler Haberler
  2. FİNANS
  3. Altın

'Vah vah' dedi! O yöntemle altın alanları duyunca... 'Batarsınız, her şeyinizi kaybedersiniz'

Altın fiyatlarındaki sert yükseliş ve peş peşe gelen rekorlar vatandaşların altın alma konusunda nasıl bir yol izleyeceğini araştırmaya başlamasına neden oldu. Özellikle 'Altın almak için doğru zaman mı?' sorusu sıklıkla sorulurken bir yandan da son dönemde bankadan kredi çekip ya da nakit avans çekip altın alanların olduğu konuşuluyordu. Bankalardan uyarı geldiği de belirtilirken bu durumu değerlendiren finans analisti İslam Memiş dikkat çeken bir uyarı yaptı.

'Vah vah' dedi! O yöntemle altın alanları duyunca... 'Batarsınız, her şeyinizi kaybedersiniz'
Hande Dağ

Altında hareketlilik elinde altın bulunduran ya da altın almayı düşünenlerin aklında pek çok soru işareti yarattı. Altın almak isteyen vatandaşların ise farklı yollar denemeye başladığı öğrenildi. Ancak uzman isimden o yöntemlerle ilgili çok çarpıcı bir uyarı geldi.

iStock-1141063497

TGRT Haber yayınında Yaprak Hırka Yıldız "Bankalardan da bir uyarı geldi. Bu tür yükselen dönemlerde ağırlıklı olarak kredi çekilebiliyor, nakit avansla altın alanların sayısının da çok olduğu... Takip edileceğine yönelik SMS'ler de geliyor bankalardan" dedi. Bunu nasıl yorumlarsınız sorusu üzerine finans analisti İslam Memiş "Vah, vah, vah, vah, bu millete yani kredi çekerek bankadan nakit çekerek yatırım yapan topluma biz ne kadar konuşursak konuşalım fayda etmez" dedi.

i1

"İLK ÖNCE TASARRUFUNU YAPACAKSIN, KALAN PARANLA HARCAMA YAPACAKSIN"

Memiş devamında şu ifadeleri kullandı:

"Bize her zaman kafamızı kuma gömdüler, yanlış şeyler yönlendirdiler. Dediler ki bugüne kadar; işte harcamanı yap, kalan paranla tasarrufu yap. Çok yanlış. İlk önce tasarrufunu yapacaksın, kalan paranla harcama yapacaksın. Ve dolayısıyla hala 2025 yılındayız. Bu kadar modern teknoloji var. Bu gibi ortamda bile vatandaş hala bugün bankadan kredi kullanarak altın almaya falan gidiyorsa vah yani diyecek başka hiçbir şey yok. Yazıktır, günahtır.

iStock-1428824903

Vatandaşlarımızın yapması gereken bir şey nefsi iradesi önüne geçmeyecek. Evet, bazen kripto para piyasasında yükselişler göreceğiz, bazen emtia fiyatlarında, bazen borsalarda... Finansal piyasalar çok karışık, karanlık bir tüneldeyiz ve dünyanın gittiği yer iyi bir yer değil.

iStock-1882463612

"BATARSINIZ, HER ŞEYİNİZİ KAYBEDERSİNİZ"

O yüzden böyle kaldıraçlı işlem yapmak, bankadan kredi kullanarak yatırım yapmak falan bunlar yanlış şeylerdir. Vatandaşımız nefsi iradesinin önüne geçmesin. Kolay para kazanma hayalinin olmadığı bir piyasa var karşımızda. Neyin olacağı belli değil. Batarsınız, her şeyinizi kaybedersiniz. O yüzden finansal piyasalarda doğru bilgileri, vatandaşlarımızın uyarıları dikkate almasını önemsiyorum"

thumbs_b_c_0d744006ea9ce4b07f2b4762501623de

ALTIN FİYATLARI Tümü  
Altın
Alış
Satış
Değişim
Saat
Gram Altın
4.086,02
4.086,50
% -0.3
17:02
Ons Altın / TL
126.821,66
126.845,15
% 0.1
17:17
Ons Altın / USD
3.310,00
3.310,38
% 0.06
17:17
Çeyrek Altın
6.537,63
6.681,42
% -0.3
17:02
Yarım Altın
13.037,89
13.366,43
% -0.28
17:02
Ziynet Altın
26.157,52
26.651,11
% -0.28
17:02
Cumhuriyet Altını
27.548,00
27.965,00
% -0.73
17:01
Canlı Borsa
İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
ABD'de işsizlik maaşı başvuruları arttıABD'de işsizlik maaşı başvuruları arttı
Ünlü dondurma markası 6 bin kişiyi işten çıkardı!Ünlü dondurma markası 6 bin kişiyi işten çıkardı!

Anahtar Kelimeler:
Altın İslam Memiş altın alımı
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Okunan Haberler
GSM hatları çok tartışılmıştı! Nedeni belli oldu

GSM hatları çok tartışılmıştı! Nedeni belli oldu

‘İstanbul depremini bilemeyiz ama asıl tehlike orada’

‘İstanbul depremini bilemeyiz ama asıl tehlike orada’

İmamoğlu'ndan zehir zemberek sözler! Cezaevinden yeni hamleyi duyurdu

İmamoğlu'ndan zehir zemberek sözler! Cezaevinden yeni hamleyi duyurdu

'Vah vah' dedi! O yöntemle altın alanları duyunca...

'Vah vah' dedi! O yöntemle altın alanları duyunca...

Ünlü dondurma markası 6 bin kişiyi işten çıkardı!

Ünlü dondurma markası 6 bin kişiyi işten çıkardı!

Binlercesi Türkiye'de! Limandaki görüntü gündem oldu

Binlercesi Türkiye'de! Limandaki görüntü gündem oldu

En Çok Aranan Haberler

BIST piyasalarında oluşan tüm verilere ait telif hakları tamamen BIST'e ait olup, bu veriler tekrar yayınlanamaz. Pay Piyasası, Borçlanma Araçları Piyasası, Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası verileri BIST kaynaklı en az 15 dakika gecikmeli verilerdir.

SPK'nın 22 Nisan 2002 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan tebliği uyarınca yayımlanması istenen uyarı:

"Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti, aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler, mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi, beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir."

Finansal veriler Forinvest A.Ş. tarafından sağlanmaktadır.

Mynet, yayınlanan verilerin doğruluğu ve tamlığı konusunda herhangi bir garanti vermez. Veri yayınında oluşabilecek aksaklıklardan, verinin eksik ve yanlış yayınlanmasından meydana gelebilecek herhangi bir zarardan Mynet sorumlu değildir.

Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.