'Vah vah' dedi! O yöntemle altın alanları duyunca... 'Batarsınız, her şeyinizi kaybedersiniz'

Altında hareketlilik elinde altın bulunduran ya da altın almayı düşünenlerin aklında pek çok soru işareti yarattı. Altın almak isteyen vatandaşların ise farklı yollar denemeye başladığı öğrenildi. Ancak uzman isimden o yöntemlerle ilgili çok çarpıcı bir uyarı geldi.

TGRT Haber yayınında Yaprak Hırka Yıldız "Bankalardan da bir uyarı geldi. Bu tür yükselen dönemlerde ağırlıklı olarak kredi çekilebiliyor, nakit avansla altın alanların sayısının da çok olduğu... Takip edileceğine yönelik SMS'ler de geliyor bankalardan" dedi. Bunu nasıl yorumlarsınız sorusu üzerine finans analisti İslam Memiş "Vah, vah, vah, vah, bu millete yani kredi çekerek bankadan nakit çekerek yatırım yapan topluma biz ne kadar konuşursak konuşalım fayda etmez" dedi.

"İLK ÖNCE TASARRUFUNU YAPACAKSIN, KALAN PARANLA HARCAMA YAPACAKSIN"

Memiş devamında şu ifadeleri kullandı:

"Bize her zaman kafamızı kuma gömdüler, yanlış şeyler yönlendirdiler. Dediler ki bugüne kadar; işte harcamanı yap, kalan paranla tasarrufu yap. Çok yanlış. İlk önce tasarrufunu yapacaksın, kalan paranla harcama yapacaksın. Ve dolayısıyla hala 2025 yılındayız. Bu kadar modern teknoloji var. Bu gibi ortamda bile vatandaş hala bugün bankadan kredi kullanarak altın almaya falan gidiyorsa vah yani diyecek başka hiçbir şey yok. Yazıktır, günahtır.

Vatandaşlarımızın yapması gereken bir şey nefsi iradesi önüne geçmeyecek. Evet, bazen kripto para piyasasında yükselişler göreceğiz, bazen emtia fiyatlarında, bazen borsalarda... Finansal piyasalar çok karışık, karanlık bir tüneldeyiz ve dünyanın gittiği yer iyi bir yer değil.

"BATARSINIZ, HER ŞEYİNİZİ KAYBEDERSİNİZ"

O yüzden böyle kaldıraçlı işlem yapmak, bankadan kredi kullanarak yatırım yapmak falan bunlar yanlış şeylerdir. Vatandaşımız nefsi iradesinin önüne geçmesin. Kolay para kazanma hayalinin olmadığı bir piyasa var karşımızda. Neyin olacağı belli değil. Batarsınız, her şeyinizi kaybedersiniz. O yüzden finansal piyasalarda doğru bilgileri, vatandaşlarımızın uyarıları dikkate almasını önemsiyorum"