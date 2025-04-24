Manisa'da fabrika açmaya hazırlanıyordu... Binlerce BYD marka araç Türkiye'ye getirildi: Sonu gözükmüyor!

Dünyanın en büyük elektrikli araç üreticisi Çinli BYD firması; Temmuz ayında Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın öncülüğünde imzalanan anlaşma ile Türkiye'ye yatırım yapma kararı almıştı. Manisa'da yaklaşık 1 milyar dolarlık yatırımla dev bir otomobil fabrikası kurmak için kolları sıvayan BYD, iş ilanlarına bile başlamıştı.

SIFIR ARAÇLARI TAŞIYAN GEMİ TÜRKİYE'DE

Bölgede şimdiden BYD heyecanı yaşanırken, kaydedilen yeni görüntüler bir anda gündem oldu. BYD'nin ileri teknolojiye sahip araç taşıma gemisi "BYD Changzhou", Türkiye'ye ulaştı.

25 Şubat'ta Çin'in Ningbo Limanı'ndan yola çıkan dev gemi, 39 günlük yolculuğun ardından 5 Nisan'da Kocaeli'deki Safiport Limanı'na ulaşmıştı.

LİMANDAKİ BİNLERCE ARAÇ HAVADAN GÖRÜNTÜLENDİ

Limana indirilen binlerce sıfır kilometre araç, havadan görüntülendi. Ortaya çıkan ilginç manzara dikkat çekerken, bu araçların Türkiye ve yurt dışı için kullanılacağı bildirildi.

(İHA)

Bu içerik Devrim Karadağ tarafından yayına alınmıştır