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Ünlü dondurma markası 6 bin kişiyi işten çıkardı! Hisseleri yüzde 25 değer kazanmıştı, 1 Temmuz'da o şirket için her şey değişiyor...

Merkezi Londra'da bulunan ve 100 yıllık geçmişe sahip olan Uniliver, 800 milyon avroluk maliyet azaltma kararı almıştı. Yılın ilk çeyreğinde 6 bin kişiyi işten çıkaran dev şirket, Magnum isimli dondurma markasını halka arz ederek sektörden ayrılmayı planlıyor.

Ünlü dondurma markası 6 bin kişiyi işten çıkardı! Hisseleri yüzde 25 değer kazanmıştı, 1 Temmuz'da o şirket için her şey değişiyor...
Ezgi Sivritepe

100 yıllık geçmişi olan Merkezi Londra'da bulunan Unilver isimli dev firma küçülme planlarını işleme koymaya başladı. İngiliz şirketi Unilver, yılın ilk çeyreğinde 6 bin kişiyi işten çıkarmıştı; 500 kişiyi daha işten çıkaracağını açıkladı. Dev şirket toplamda 7 bin 500 çalışanının işine son verecek. Yeniden yapılanmaya giden dev şirketin dünya genelinde 128 bin çalışanı bulunuyordu.

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Patronlar Dünyası'nın haberine göre, Unilver ünlü dondurma markası Magnum'u ayrı bir şirket haline getirmeyi planlıyor. Şirket dondurma markasını ayrı bir şirket haline getirdikten sonra bu sektörde çıkmayı hedefliyor.

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1 TEMMUZ'DA BAĞIMSIZ BİR ŞİRKET OLACAK!

Unilver, bu yıl sonuna kadar Ben & Jerry's ve Magnum dondurma kolunun ayrılıp listelenmesi ve The Magnum Ice Cream Company adını alması konusunda çalışmalarını sürdürdüğünü, 1 Temmuz'dan itibaren ise bağımsız bir işletme olarak faaliyet göstereceğini açıkladı.
İşletmenin birincil listelemesi Amsterdam'da, ikincil listelemeleri ise Londra ve New York'ta olacak.

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Yakın zamanda Uniliver CEO’su olarak atanan Fernando Fernandez bu kararlarla ilgili, şu açıklamada bulundu:

“Artan küresel makroekonomik belirsizlik bir gerçektir; ancak inovasyon programımızın kalitesi, markalarımızın arkasındaki güçlü yatırım ve artan rekabet gücümüz, tam yıllık planlarımızı gerçekleştireceğimiz konusunda bize güven veriyor”

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YÜZDE 25 DEĞER KAZANMIŞTI!

Unilever, fiyat artışları ve premium ürünlerine olan güçlü talep sayesinde birinci çeyrekte temel satış büyümesi tahminlerini aştı. Unilever hisseleri , son bir yılda yaklaşık yüzde 25 artış gösterdi.

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Anahtar Kelimeler:
halka arz dondurma şirket
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