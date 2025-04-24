Ünlü dondurma markası 6 bin kişiyi işten çıkardı! Hisseleri yüzde 25 değer kazanmıştı, 1 Temmuz'da o şirket için her şey değişiyor...

100 yıllık geçmişi olan Merkezi Londra'da bulunan Unilver isimli dev firma küçülme planlarını işleme koymaya başladı. İngiliz şirketi Unilver, yılın ilk çeyreğinde 6 bin kişiyi işten çıkarmıştı; 500 kişiyi daha işten çıkaracağını açıkladı. Dev şirket toplamda 7 bin 500 çalışanının işine son verecek. Yeniden yapılanmaya giden dev şirketin dünya genelinde 128 bin çalışanı bulunuyordu.

Patronlar Dünyası'nın haberine göre, Unilver ünlü dondurma markası Magnum'u ayrı bir şirket haline getirmeyi planlıyor. Şirket dondurma markasını ayrı bir şirket haline getirdikten sonra bu sektörde çıkmayı hedefliyor.

1 TEMMUZ'DA BAĞIMSIZ BİR ŞİRKET OLACAK!

Unilver, bu yıl sonuna kadar Ben & Jerry's ve Magnum dondurma kolunun ayrılıp listelenmesi ve The Magnum Ice Cream Company adını alması konusunda çalışmalarını sürdürdüğünü, 1 Temmuz'dan itibaren ise bağımsız bir işletme olarak faaliyet göstereceğini açıkladı.

İşletmenin birincil listelemesi Amsterdam'da, ikincil listelemeleri ise Londra ve New York'ta olacak.

Yakın zamanda Uniliver CEO’su olarak atanan Fernando Fernandez bu kararlarla ilgili, şu açıklamada bulundu:



“Artan küresel makroekonomik belirsizlik bir gerçektir; ancak inovasyon programımızın kalitesi, markalarımızın arkasındaki güçlü yatırım ve artan rekabet gücümüz, tam yıllık planlarımızı gerçekleştireceğimiz konusunda bize güven veriyor”

YÜZDE 25 DEĞER KAZANMIŞTI!

Unilever, fiyat artışları ve premium ürünlerine olan güçlü talep sayesinde birinci çeyrekte temel satış büyümesi tahminlerini aştı. Unilever hisseleri , son bir yılda yaklaşık yüzde 25 artış gösterdi.