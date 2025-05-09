BYD 2026 yılında o şehirde üretime başlayacak! Talep fazla olunca planda değişikliğe gitti, Türkiye için yeni karar...

Avrupa'da öne çıkmaya başlayan Çinli otomobil markası BYD'nin 2024 yılının ilk çeyreğinde satışları 4 katına çıkmıştı. Dev markanın bu satışları ise yüzde 38 şarj edilebilir hibrit modellerinden gelmişti. Hibrit model tercihinin fazla olması nedeniyle dev marka planlarında değişikliğe gitti.

BYD TÜRKİYE İÇİN KARARINI VERDİ!

Gazeteci Emre Özpeynirci'nin haberine göre, BYD Türkiye ve Macaristan'da kuracağı fabrikalarda önemli bir değişikliğe gidecek. Dev araba markası, şubat ayında İtalya’nın Torino kentinde düzenlenen 400 tedarikçinin katıldığı toplantısında Türkiye ve Macaristan için karar vermişti. Alınan karara göre, Macaristan’ı yalnızca BEV üssü, Türkiye’yi ise PHEV üretim merkezi yapmayı değerlendirilmişti.

Ancak hibrit modellere daha fazla ilginin olmasından dolayı, her iki fabrikada da hem BEV (elektrikli araç) hem PHEV (şarj edilebilir hibrit) üretimi yapılması yönünde bir değişikliğin yapılacağı iddia ediliyor.

TÜM MODELLERİNİN HİBRİT VERSİYONLARINI PAZARA SUNACAK

Ayrıca, BYD artan talep nedeniyle 2026'nın ortasına kadar Avrupa'daki tüm modellerinin hibrit versiyonlarını da sunmayı planlıyor.

Özpeynirci'nin sosyal medya paylaşımı şu şekilde:



"Avrupa stratejisini güncelleyen Çinli BYD'nin Macaristan ve Türkiye’de kurduğu fabrikalarda sadece elektrikli araç (BEV) değil, şarj edilebilir hibrit (PHEV) modeller üreteceği iddia ediliyor.

Şubat ayında İtalya Torino’da 400 tedarikçiyle yapılan toplantıda, BYD’nin Macaristan’ı yalnızca BEV üssü, Türkiye’yi ise PHEV üretim merkezi yapmayı değerlendirdiği konuşulmuştu. Ancak şu anki plan, her iki fabrikada da hem BEV hem PHEV üretimi yapılması yönünde.

🔹 Manisa’daki fabrika Mart 2026’da üretime başlıyor

🔹 Yatırım: 1 milyar €

🔹 Kapasite: 150.000 araç

🔹 Ar-Ge merkezi de yolda

BYD’nin Avrupa satışları yılın ilk çeyreğinde 4 katına çıkarken, satışların %38’i PHEV modellerden geldi.

Artan talep üzerine BYD, 2026 ortasına kadar Avrupa’daki tüm modellerinin hibrit versiyonlarını da sunmayı planlıyor"

