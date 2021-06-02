Çarpıcı iddia: Renault elektrikli araç üretim tesisi kurmayı planlıyor

Fransız Renault'un elektrikli otomobil pazarında daha iyi rekabet edebilmek amacıyla, Kuzey Fransa’da elektrikli otomobil üretim tesisi kurmaya hazırlandığı iddia edildi. Şirketin konuya ilişkin açıklamayı önümüzdeki haftalarda yapması bekleniyor.

BİRLEŞTİRME KARARI DUYURULACAK

Bloomberg'te yer alana habere göre, konuya yakın bir kaynak şirketin gerekli açıklamayı gelecek hafta yapacağını, ayrıca Douai, Maubeuge ve Ruitz’deki operasyonlarını da birleştirme kararını duyuracağını belirtti.

Renault'tan konuya ilişkin açıklama talep edildi fakat olumlu dönüş alınamadı.

Renault Grup CEO’su Luca de Meo’nun zorda olan şirketi dönüştürme stratejisi kapsamında yeni üretim tesisinde 400 bin araç üretimi yapılabileceği ifade ediliyor.



