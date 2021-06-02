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Çarpıcı iddia: Renault elektrikli araç üretim tesisi kurmayı planlıyor

02.06.2021 16:45 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Elektrikli araç pazarında rekabeti hızlandırmak için Renault'un Fransa’da elektrikli araç üretim merkezi kurmayı planladığı iddia edildi.

Çarpıcı iddia: Renault elektrikli araç üretim tesisi kurmayı planlıyor

Fransız Renault'un elektrikli otomobil pazarında daha iyi rekabet edebilmek amacıyla, Kuzey Fransa’da elektrikli otomobil üretim tesisi kurmaya hazırlandığı iddia edildi. Şirketin konuya ilişkin açıklamayı önümüzdeki haftalarda yapması bekleniyor.

BİRLEŞTİRME KARARI DUYURULACAK

Bloomberg'te yer alana habere göre, konuya yakın bir kaynak şirketin gerekli açıklamayı gelecek hafta yapacağını, ayrıca Douai, Maubeuge ve Ruitz’deki operasyonlarını da birleştirme kararını duyuracağını belirtti.

Renault'tan konuya ilişkin açıklama talep edildi fakat olumlu dönüş alınamadı.

Renault Grup CEO’su Luca de Meo’nun zorda olan şirketi dönüştürme stratejisi kapsamında yeni üretim tesisinde 400 bin araç üretimi yapılabileceği ifade ediliyor.

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Anahtar Kelimeler:
Renault Fransa
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