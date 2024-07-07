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Çinli BYD'den sonra bir haber de Togg'dan geldi! Dev şirketle sürpriz görüşme

Deniz Işık Deniz Işık Mynet Finans Editörü
07.07.2024 07:50
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Yatırım teşvikle yapılan Çin menşeli oto ithalatı ek mali yükümlülükten muaf tutulmasının ardından Çinli dünya devi BYD, Türkiye'ye 1 milyar dolarlık yatırım yapma kararı gelmişti. BYD yatırım kararı aldı, Ulu Motor ile Çin'in teknoloji firmalarından Skywell'in üreticisi Skyworth yetkilileri Ankara'ya geldi. Bir haber de Togg'dan geldi. Togg dünya deviyle görüşmelere başladı.

Çinli BYD'den sonra bir haber de Togg'dan geldi! Dev şirketle sürpriz görüşme

Ek vergi kararına istisnanın ardından otomobil sektöründe görüşme trafiği başladı. Çinli otomotiv devi BYD'nin Türkiye'ye 1 milyar dolarlık yatırım yapma kararı gündemdeyken Togg'dan da dikkat çeken bir hamle geldi. Reuters'a konuşan AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Zafer Sırakaya, Çinlilerin TOGG'la beraber bir üretim mekanizması oluşturma konusunda istekli olduklarını belirterek, Çinli şirket Guangzhou Automobile Group ile TOGG arasında görüşmelerin başladığını duyurdu.

GÖRÜŞME BU AY

Sırakaya, Çinli Guangzhou Automobile Group'un (GAC) birlikte elektrikli otomotiv üretimi yapılması konusunda TOGG ile görüşmeler gerçekleştirdiklerini ve bu kapsamda temmuz ayında TOGG'a ziyaret gerçekleştireceklerini söyledi.

BİRÇOK MARKAYA ÜRETİM YAPIYOR

Çin merkezli bir otomotiv şirketi Guangzhou Automobile Group, 1955 yılında kuruldu ve ağırlıklı olarak otomobil ve otobüs üretimi gerçekleştiriyor. GAC Group, Trumpchi, Aion, Hycan gibi kendi markası altında ve GAC-Toyota, GAC-Honda, GAC-FCA (Jeep) ve GAC-Mitsubishi gibi yabancı markalı ortak girişimler altında araçlar üretiyor ve satıyor.

Ayrıca, Aion ve Hycan gibi özel EV markaları da dahil olmak üzere elektrikli araçlar da üretiyor. GAC Group, 2021 yılı itibarı ile 2 milyon 144 bin satış ile Çin'in beşinci büyük otomobil üreticisi.

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Çin Vergi muafiyeti otomotiv togg
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