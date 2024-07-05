Ek vergide istisna gelmişti! Dünya devinden Türkiye kararı! 1 milyar dolarlık imza atılıyor

Son dakika haberi: Türkiye, Çin'den ithal edilen tüm yakıt tiplerindeki binek araçlar için getirdiği yüzde 40 ilave vergi için düzenleme kararı geldi. Resmi Gazete'de yayımlanan kararla yatırım teşvikle yapılan Çin menşeli oto ithalatı ek mali yükümlülükten muaf olacak. Haberin ardından Çinli otomotiv devi BYD, Türkiye'ye 1 milyar dolarlık yatırım yapma kararı aldı. Pazartesi günü imzalar atılacak. Yetkililerin verdiği bilgiye göre, fabrika otomotiv sektörünün önemli kentlerinden Manisa’da inşa edilecek. Sözleşme törenine Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın da katılması planlanıyor.

1 MİLYAR DOLARLIK İMZA

Bloomberg'in haberine göre Çinli BYD 1 milyar dolarlık yatırımla Türkiye’ye geliyor. Üst düzey yetkililerin Bloomberg’e verdiği bilgiye göre, Çinli elektrikli otomobil üreticisi BYD’nin, Türkiye’ye 1 milyar dolarlık yatırımı Pazartesi günü düzenlenecek bir törenle duyurulacak.

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır, Mayıs ayında Bloomberg’e yaptığı açıklamada BYD ve Chery’nin Türkiye’de yatırım yapmaları konusunda ileri düzeyde görüşmelerin sürdüğünü söylemişti. Yetkililer bu kapsamda BYD ile yapılan görüşmelerin sonuçlandığını, şirketin Avrupa’da Macaristan’a kuracağını duyurduğu ilk fabrikanın ardından Türkiye’de ikinci fabrikasını inşa edeceğini belirtti.







