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E-ticaret devi Amazon teknoloji alanında 55 bin kişiyi işe alacak

02.09.2021 08:35 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Dünyanın marka değeri en yüksek şirketleri listesinin başında olan Amazon, önümüzdeki aylarda teknoloji alanında 55,000 kişiyi işe almayı planladıklarını açıkladı.

E-ticaret devi Amazon teknoloji alanında 55 bin kişiyi işe alacak

Dünyanın en büyük online alışveriş sitesi Amazon, gelecek aylarda teknoloji alanında 55,000 kişiyi işe alacağını açıkladı.

Buna göre Amazon, Google tüm çalışanlarının üçte biri veya Facebook'un işgücünün tamamı kadar kişiyi işe almayı öngörüyor.

Reuters'ın sorularını yanıtlayan Jassy, şirketin diğer sektörlerin yanısıra perakende, bulut bilgi işlem ve reklam sektörlerindeki talebe ayak uydurabilmek için daha fazla insan gücüne ihtiyaç duyduğunu söyledi.

Jassy şirketin hızlı internet ağını geliştirmek için uzaya uydu gönderme girişimi olan Project Kuiper'in de yeni istihdama ihtiyaç duyduğunu dile getirdi.

"İŞ DEĞİŞTİRMEK İSTEYEN ÇOK İNSAN VAR"

PwC'nin ABD'de yaptığı ve çalışanların %65'inin iş değiştirmek istediğini söylediği ankete atıfta bulunan Jassy "Salgın nedeniyle çok fazla pozisyonda değişiklik yapıldı ve daha farklı ve yeni işler yapmak isteyen çok fazla insan var" dedi.

Şirketten yapılan açıklamaya göre Amazon'un şu anda dünyanın farklı yerlerinde teknoloji ve kurumsal alanda çalışan 275,000 çalışanı bulunuyor.

Kaynak: Reuters

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Anahtar Kelimeler:
Amazon
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