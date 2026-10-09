Citroën ekim ayı kampanyalarını açıkladı! 1,4 milyon TL’ye varan kredi fırsatı

Sıfır kilometre araç satın almayı düşünenler, otomobil markalarının ekim ayına özel kampanyalarını takip ediyor. Citroën, Ekim 2026 döneminde binek otomobil ve hafif ticari araç modelleri için farklı finansman seçenekleri sunuyor. Kampanyalar kapsamında bazı modellerde yüzde 0 faizli kredi imkânı bulunurken, belirli araçlarda nakit indirim ve tüzel müşterilere özel kredi seçenekleri de öne çıkıyor. Kredi tutarları, vadeler ve faiz oranları ise modele ve versiyona göre değişiyor.

AMİ MODELLERİNDE 30 BİN TL NAKİT İNDİRİM

Citroën Ami ve Ami Rip Curl modellerinde ekim ayına özel iki alternatif sunuluyor. Her iki modelde de 250 bin TL tutarında, 12 ay vadeli ve yüzde 0 faizli kredi seçeneği bulunuyor. Kredi kullanmak istemeyen müşteriler içinse 30 bin TL nakit indirim fırsatı uygulanıyor.

ELEKTRİKLİ ë-C3 İÇİN YÜZDE 0,99 FAİZ SEÇENEĞİ

Citroën’in elektrikli otomobil modellerinden ë-C3 için 200 bin TL tutarında kredi imkânı sunuluyor. Kampanya kapsamında kredi, 12 ay vade ve yüzde 0,99 faiz oranıyla kullanılabiliyor.

C3 AİRCROSS HYBRİD KAMPANYASI

Citroën C3 Aircross Hybrid modelinde tüzel müşterilere yönelik finansman desteği bulunuyor. Kampanya kapsamında 200 bin TL kredi için 12 ay vadeli yüzde 0,99 faiz seçeneği sunuluyor. Bu fırsat, modelin Max ve Collection versiyonlarını kapsıyor.

C5 AİRCROSS HYBRİD İÇİN 500 BİN TL KREDİ

Citroën C5 Aircross Hybrid modelinde de tüzel müşterilere özel kredi kampanyası uygulanıyor. Plus versiyonuyla sınırlı olan kampanya kapsamında 500 bin TL tutarında kredi, 12 ay vade ve yüzde 0,99 faiz oranıyla sunuluyor.

BERLİNGO MODELLERİNDE KREDİ SEÇENEKLERİ

Citroën Berlingo modelinde bireysel müşterilere yönelik 750 bin TL’ye varan kredi seçeneği bulunuyor. Bu finansman desteğinde 12 ay vade ve yüzde 0 faiz uygulanıyor.

Tüzel müşteriler içinse 1 milyon 400 bin TL’ye varan kredi imkânı sunuluyor. Bu seçenekte 12 ay vade ve yüzde 1,79 faiz oranı geçerli.

Berlingo Van modelinde de 500 bin TL tutarında, 12 ay vadeli ve yüzde 0 faizli kredi fırsatı yer alıyor.

JUMPY VAN VE JUMPY KAMYONET'TE FAİZSİZ KREDİ

Citroën’in hafif ticari araç ailesindeki Jumpy Van modeli için 750 bin TL tutarında, 12 ay vadeli yüzde 0 faizli kredi seçeneği sunuluyor.

Jumpy Kamyonet modelinde ise kredi tutarı 1 milyon TL’ye ulaşıyor. Bu model için açıklanan kampanyada 6 ay vade ve yüzde 0 faiz imkânı bulunuyor.

JUMPER VE JUMPER MİNİBÜS'TE KAMPANYA

Citroën Jumper modelinde 750 bin TL kredi için 12 ay vadeli yüzde 0 faiz seçeneği sunuluyor. Kampanya, 15 m³ 3.5T versiyonuyla sınırlı tutuluyor.

Jumper Minibüs modelinde ise 400 bin TL tutarında kredi, 12 ay vadeli yüzde 0 faizle kullanılabiliyor. Bu kampanya, 15 m³ 4.2T 16+1 Minibüs Okul ve Personel Servis versiyonu için geçerli.

CİTROËN KAMPANYALARI 31 EKİM'E KADAR GEÇERLİ

Citroën’in ekim ayına yönelik kampanyaları, belirlenen model ve versiyonlarda 31 Ekim 2026 tarihine kadar devam edecek. Teklifler, ilgili araçların model yılına ve stok durumuna göre değişiklik gösterebiliyor.

Kampanyalardan yararlanmak isteyenlerin kredi koşullarını, varsa ek masrafları ve kampanya kapsamını satın alma öncesinde Citroën yetkili satıcılarından teyit etmesi gerekiyor.