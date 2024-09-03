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Dev otomobil markası ilk kez böyle bir duruma düştü! Tüm dünyada 650 bin çalışanı var: Önlem alınmazsa kepenk indirecek

Sinem Eryılmaz Sinem Eryılmaz Mynet Kıdemli Finans Editörü
03.09.2024 07:30
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Dev otomobil markası Volkswagen güçlü rakiplerine karşı direnmekte zorlanıyor. Şirketin rekabet gücünü artıracak önlemlerin ivedilikle alınması gerektiği ifade edilirken, bu durumun sağlanamaması halinde ilk defa Almanya'da fabrika kapatabileceği iddia edildi. 2029 yılına kadar işten çıkarmaları engelleyen ve daha önce geçerli olan iş güvencesini sonlandırdığını duyuran Alman üretici, bu konuda tüm önlemlerin İşçi Konseyiyle değerlendirileceğini bildirdi.

Dev otomobil markası ilk kez böyle bir duruma düştü! Tüm dünyada 650 bin çalışanı var: Önlem alınmazsa kepenk indirecek

Alman otomobil üreticisi Volkswagen, tasarruf ve maliyet azaltma önlemlerinin parçası olarak ilk defa Almanya'da fabrika kapatabileceği konusunda uyardı. Yönetim kurulunun gerçekleştirdiği son toplantı sonrası Alman şirketinden yapılan açıklamada, Volkswagen AG bünyesindeki markaların kapsamlı şekilde yeniden yapılandırılmasının gerektiği bildirildi.

ÖNLEM ALINMAZSA TESİSLER KAPANMA RİSKİ İLE KARŞI KARŞIYA

Dünya Gazetesi'nin aktardığı açıklamada, yalnızca demografik eğilimlere dayalı yeniden yapılandırmanın şirketin rekabet gücünü artırmaya yönelik kısa vadede gerekli yapısal düzenlemeleri gerçekleştirmek için yeterli olmadığı belirtilerek, "Mevcut durumda araç üretim ve parça üretim tesislerinin kapatılması, hızlı karşı önlemler alınmadığı takdirde artık göz ardı edilemez.” ifadesi kullanıldı.

2029 yılına kadar işten çıkarmaları engelleyen ve daha önce geçerli olan iş güvencesini sonlandırdığını duyuran Alman üretici, bu konuda tüm önlemlerin İşçi Konseyiyle değerlendirileceğini bildirdi.

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YENİ RAKİPLER GELDİ TAHTI SALLANDI

Volkswagen Üst Yöneticisi (CEO) Thomas Schaefer, ekonomik ortamın çok zor hale geldiğini belirterek, Avrupa otomotiv pazarında yeni rakiplerinin bulunduğunu kaydetti.

Schaefer, “Bir iş yeri olarak Almanya, rekabet gücü açısından daha da gerilere düşüyor.” değerlendirmesinde bulunarak, Volkswagen’in tasarruf için daha fazlasını yapmasının gerektiğini vurguladı.

Volkswagen Çalışma Konseyinden yapılan açıklamada da markanın Almanya'daki büyük araç fabrikası ile parça üretim fabrikasını kapatmayı planladığı belirtilerek, şirketin yönetim kurulunun planlarına karşı “direnileceği” mesajı verildi.

TOPLAMDA 650 BİN KİŞİLİK İSTİHDAM

Volkswagen Group, 17 Avrupa ülkesinde, Amerika, Asya ve Afrika'da 10 ülkede 114 üretim tesisiyle yaklaşık 650 bin kişiye istihdam sağlıyor.

Şirketin Almanya’daki istihdamı ise yaklaşık 300 bin kişiyi buluyor. Volkswagen Group, 2026'ya kadar 10 milyar avroluk tasarruf ve maliyet azaltma önlemlerinin parçası olarak personel giderlerini 2026'ya kadar 5'te 1 düşürmeyi planlıyordu.

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Otomobil
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