Dünya devi yüz binlerce aracı geri çağırıyor! Sebebi belli oldu

Ford'un Navigator ve Expedition modellerini kapsayan NHTSA'nın açıklamasına göre, ön fren borularının motor hava filtresiyle teması sebebiyle yapılan geri çağırmanın 273 bin aracı kapsadığı belirtildi.

Türkiye Gazetesi'nde yer alan habere göre; söz konusu geri çağırmanın markanın son bir yılda dünya genelinde yaptığı beşinci büyük geri çağırma olarak dikkat çektiği aktarıldı.

Arızanın temel nedeni olarak, ön fren borularının motor hava filtresi borusuyla temas etmesi gösterilirken NHTSA, bu sürtünmenin fren borularında hasara yol açarak fren hidroliği sızıntısı riski oluşturduğunu belirtti. Fren arızasının kaza riskine yol açması ve otoyollarda meydana gelebilecek yağ sızıntısının oluşturacağı tehlikeler sebebiyle, ABD’de satılan 273.789 adet araç için "geri çağırma" (recall) süreci başlatıldı.

Konuyla alakalı markadan yapılan açıklamada da yetkili servis noktalarında, ön fren hattı ile hava filtresi çıkış borusunun ücretsiz olarak inceleneceği ve gerekli görülmesi halinde ücretsiz değişim yapılacağı açıklandı.