Ekspertizler açıkladı: Şu an artış beklemiyoruz!

29 Nisan 2021 tarihinde başlayıp 17 Mayıs 2021 tarihinde sona eren tam kapanmanın ardından açılan işletmeler dükkânlarını açtı. Bazı işletmeler yoğun taleple karşılaşırken bazıları ise bu yoğunluktan nasibini alamadı. O işletmelerden biri olan ekspertiz dükkanları boş kaldı. Düşen talebi yurt dışından otomobil gelmeyişine ve artan ikinci el fiyatlarına bağlayan ekspertiz ustası Murat Çevik, konu ile ilgili bilgiler verdi.

"ŞU AN İŞLERDE ARTIŞ BEKLEMİYORUZ"

Ekspertiz ustası Murat Çevik, tam kapanmadan sonra açılmanın ardından çeşitli nedenlerden dolayı işlerinde artık artış beklemediğini söyledi. Çevik, “17 günlük kapanma sonrasında işlerimiz vasat. Bunun nedeni ise pandemi koşulları ve piyasadaki artış. Olayının dışında bir artış oldu. Kimisi inmesini bekliyor, arabayı yüksek fiyata alanlarda çıkmasını bekliyor, dediğim gibi şu an işler vasat. Öyle bir aman aman bir patlama yok. Dışarından araç gelmiyor, bu da ikinci el araçlarının fiyatları ve ekspertiz fiyatlarının fırlamasına neden oldu. Şu anda işlerde artış beklemiyoruz” diye konuştu.