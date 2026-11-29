Elektrikli araçların yaygınlaşmasıyla birlikte şarj altyapısına yönelik güvenlik önlemleri de gündeme geldi. Yangın riskini azaltmak amacıyla hazırlanan yeni yönetmelikle otoparklarda elektrikli araçların şarj edilme yöntemine sınırlama getirildi. Müstakil konutlar dışında kalan otoparklarda ev tipi prizler üzerinden şarj yapılmasına artık izin verilmeyecek.

27 Kasım 2026 tarihli Resmî Gazete'de yayımlanan yeni bina yangın yönetmeliği, elektrikli araç şarj sistemlerine ilişkin önemli değişiklikler içeriyor.

UZATMA KABLOSUYLA ŞARJ DÖNEMİ SONA ERİYOR

Düzenlemeye göre müstakil konutlar hariç olmak üzere otoparklarda ev tipi prizler üzerinden elektrikli araç şarj edilemeyecek. Kablo üzerinde kontrol ünitesi bulunması da bu yasağa istisna oluşturmayacak. Böylece normal prizlere takılan şarj kablolarıyla otoparklarda araçlara elektrik verilmesinin önüne geçilecek.

ŞARJ SİSTEMLERİNE DEVRE KESİCİ ZORUNLULUĞU

Yeni düzenleme yalnızca şarj yöntemlerini kapsamıyor. Elektrik altyapısında da yangın tehlikesine karşı ek güvenlik koşulları getiriliyor. Şarj sistemlerinde tehlike anında elektrik akışını durdurabilecek devre kesicilerin bulunması zorunlu hale geliyor.

KAPALI OTOPARKLARDA ELEKTRİK ALTYAPISI YENİLENECEK

Kapalı otoparklardaki tüm elektrik sistemlerinin yangın ve su baskınından etkilenmeyecek şekilde düzenlenmesi gerekecek. Böylece olası tehlike durumlarında elektrik tesisatından kaynaklanabilecek risklerin azaltılması hedefleniyor.



TÜM OTOPARKLARA YANGIN ALGILAMA SİSTEMİ

Yangınların erken fark edilmesi için de yeni bir uygulamaya geçilecek. Yönetmelik kapsamında açık ve kapalı ayrımı yapılmaksızın tüm otoparklarda yaygın yangın algılama sistemleri kurulacak. Böylece olası yangınların başlangıç aşamasında tespit edilmesi ve müdahale sürecinin hızlandırılması amaçlanıyor.

MEVCUT ŞARJ İSTASYONLARINA 2029'A KADAR SÜRE

Düzenlemenin ardından halihazırda otoparklarda kullanılan şarj istasyonlarının nasıl etkileneceği de merak konusu oldu. Yeni yönetmelik, mevcut sistemlerin dönüştürülmesi için belirli bir geçiş süresi öngörüyor.

Alışveriş merkezleri de dahil olmak üzere kapalı otoparklarda kurulu bulunan tüm şarj ünitelerinin 1 Ocak 2029 tarihine kadar yeni yönetmelikte belirlenen şartlara uygun hale getirilmesi gerekiyor. Böylece mevcut şarj altyapısının da yeni yangın güvenliği standartlarına göre dönüştürülmesi için süre tanınmış oldu.