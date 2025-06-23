En az yakan arabalar belli oldu! İşte tek tek fiyatlar... Yola çıkarken maliyeti düşünen herkesi ilgilendiriyor

Akaryakıt fiyatlarına peş peşe gelen zamlar, aracı olanlar için de seyahat etmenin maliyetini artırdı. Bu nedenle hem araç değiştirecekler hem de yeni bir araba sahibi olmak isteyenler otomobillerin ne kadar yakıt harcadığını da araştırıyor. Özellikle son dönemde benzin, motorin, LPG, hibrit ve elektrikli araçlarda yakıt bakımından uçurumlar olmaya başladı.

NTV'de yer alan haberde, araçların ne kadar yakıt harcadığı hesaplandı. Buna göre;

BENZİNLİ ARAÇ YAKIT TÜKETİMİ

Benzinli araçların depoları 50 litre civarında ve bugün İstanbul'daki bir otomobil deposu 2 bin 575 liraya doluyor. Ortalama bir depoyla 500-550 km yol alabilen benzinli araç km başına yaklaşık 4.70 lira yakıt harcıyor.

DİZEL ARAÇ YAKIT TÜKETİMİ

Dizel araçların depoları da 50 litre civarında. Deposu 2730 liraya dolan bir dizel araç şehir içinde yaklaşık 650 km yol yapabiliyor. Bu da km başına 4.20 lira tüketim oluyor.

LPG'Lİ ARAÇ YAKIT TÜKETİMİ

Karma kullanım yapan sistemler hariç LPG'li bir aracın 100 kilometrede 1.5 litre benzin tükettiği ve 9 litre de LPG tükettiği varsayıldığında, bu aracın da 500 km yol yaptığını düşünüldüğünde, 42 litrelik tanka 1054 liralık LPG, 386 liralık da benzin (500 km için ortalama hesap) tüketirse bu aracın km başı tüketimi yaklaşık 2.88 lira seviyelerinde oluyor. (Not: Benzin ve LPG kullanımları birçok etken tarafından değişiyor. Bu yüzden tam hesap için 100 kilometrede bir depoları fullenip ölçülmesi doğru sonuçları çıkarıyor. LPG'nin kurulum maliyeti ve yıllara göre amortismanı da hesaplanmazken LPG kitlerinin marka ve aracın modeline göre olanlarının fiyat değişikliği sebebiyle hesaba dahil edilmedi)

HİBRİT ARAÇ YAKIT TÜKETİMİ

Tam hibrit araçlarda 100 kilometrede 4.5 litre civarında yakıt tüketimi oluyor. Hibrit araçlar genelde 800 km civarında tam depoyla yol alabiliyor. Yani 100 kilometrede 4.5 litre harcıyorsa 800 kilometrede 36 litre benzin harcamış oluyor. 36 litre benzinin toplam maliyeti 1854 lira. 1854 lira yapılan 800 kilometreye bölündüğünde km başına 2.31 lira yakıt harcanmış oluyor.

ELEKTRİKLİ ARAÇ YAKIT TÜKETİMİ

Elektrikli araçlar için ortalama kW başına 10 lira ücret alınıyor. Batarya kapasitesi genelde 50-70 kWh olarak değişiyor. 50 kWh olan bir araç, şarj istasyonundan dolum yaparsa bataryasını komple 500 liraya dolduruyor. Bu aracın 400 km yol yaptığı baz alınırsa km başına 1.25 lira harcanmış oluyor.

Evde şarj edildiğinde kW başı ücreti 2.5 lira seviyelerinde oluyor. Yani uzun süre şarjda kalmayı göze alanlar depolarını 125 liraya doldurmuş oluyor. 50 kWh batarya kapasitesine sahip bir elektrikli araç 400 km yol yapması halinde km başına 32 kuruş civarında yakıt harcamış oluyor.

(Benzin, dizel, LPG'li araçlar için 1600 cc'ye kadar, hibrit araçlar için de 1800 cc'ye kadar olan motorlar için hesaplama yapıldı)