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  4. En yakın rakibine fark attı! Her 3 elektrikli otomobilden 1'i Togg

En yakın rakibine fark attı! Her 3 elektrikli otomobilden 1'i Togg

07.09.2024 11:11
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Togg, Türkiye elektrikli otomobil pazarında, yılın 8 aylık döneminde gerçekleştirdiği 14 bin 849 adet satış ve yüzde 31,57 pazar payıyla marka sıralamasında ilk sırada yer aldı.

En yakın rakibine fark attı! Her 3 elektrikli otomobilden 1'i Togg

Türkiye otomobil ve hafif ticari araç toplam satışları, ocak-ağustos döneminde bir önceki yılın aynı dönemine göre yüzde 0,2 artarak 762 bin 152 olarak gerçekleşti. Otomobil satışları, söz konusu dönemde, yüzde 3 artışla 605 bin 639 olurken, hafif ticari araç satışları ise yüzde 9,5 azalışla 156 bin 513 seviyesinde kaydedildi.

"TAM ELEKTRİKLİ" OTOMOBİL SATIŞLARI YÜZDE 94,7 ARTTI

Ocak-ağustos döneminde, "tam elektrikli" otomobil satış sayısı yüzde 94,7 artışla 47 bin 32 oldu. Tam elektrikli otomobillerin toplam satışlar içindeki payı geçen yılın aynı dönemine kıyasla yüzde 4,1'den yüzde 7,8'e, hibrit otomobillerin payı ise yüzde 10,5'ten yüzde 15,7'ye yükseldi.

"Tam elektrikli", "uzatılmış menzil elektrikli" ve "hibrit" araçlar ele alındığında, toplam pazarın yüzde 24,1'inin, içinde elektrikli motor da bulunan araçlardan oluştuğu görüldü.

T10X EN YAKIN RAKİBİNE 10 BİN FARK ATTI

ODMD verilerine göre, Togg, yılın ilk yarısında da elektrikli otomobil pazar liderliğini sürdürdü.

Togg, yılın 8 aylık döneminde 14 bin 849 adetlik satışla en yakın rakibine 10 bin 4 adet fark attı. Bu dönemde Togg'un elektrikli otomobil pazar payı yüzde 31,57 olarak kayıtlara geçti. Böylece satılan her 3 elektrikli otomobilden birinde Togg logosu yer aldı.

EN FAZLA SATILAN ELEKTRİKLİ MARKALAR

Elektrikli otomobil pazarına marka bazlı bakıldığında ocak-ağustos döneminde Togg'un ardından satışlarda 4 bin 845 adetle BMW ve 4 bin 552 adetle de Tesla sıralandı.

KG Mobility (SsangYong) 3 bin 192 adetle dördüncü ve 2 bin 821 adetle Mercedes-Benz beşinci olarak sıralandı.

Model bazlı ele alındığında ise söz konusu dönemde satış sıralaması, Togg T10X, Tesla Model Y, KG Mobility Torres, BMW X1 ve BMW 5 Serisi şeklinde gerçekleşti.

AĞUSTOS AYI SATIŞLARI

Diğer yandan yalnızca ağustos ayına bakıldığında, 5 bin 661 adetlik tam elektrikli otomobil pazarında Tesla 1050 satışla birinci, Hyundai 602 satışla ikinci ve Togg 601 satışla üçüncü oldu.

Mercedes, 468 satışla dördüncü sırada yer alırken, Peugeot, 423 satışla beşinci sırada konumlandı.Bu içerik Sinem Eryılmaz tarafından yayına alınmıştır

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