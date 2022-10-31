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Erdoğan tarih verdi! CHP tepki gösterdi "Sır gibi saklanıyor" Togg'un fiyatı...

31.10.2022 18:30 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Tüm Türkiye, son günlerde Togg heyecanını yaşıyor. Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın katılımıyla gerçekleşen törenle Gemlik’te açılan fabrika seri üretime geçti. Şimdilerde Togg fiyatı herkes tarafından merak ediliyor. Fiyatına ilişkin çeşitli tartışmalar da yaşanıyor. Erdoğan, Togg'un fiyatının, ön satışın başladığı şubat ayında açıklanacağını söylemişti. CHP’den Togg’un fiyatı ile ilgili tepki dolu sözler geldi. CHP'li Faik Öztrak "Milletimizin ne kadarı bu aracı alabilecek?" ifadelerini kullandı.

Erdoğan tarih verdi! CHP tepki gösterdi "Sır gibi saklanıyor" Togg'un fiyatı...

Duyurulduğu ilk günden beri tüm Türkiye'de büyük bir heyecanla beklenen Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın da katıldığı törenle Gemlik'teki fabrikada seri üretime geçmişti. Vatandaşlar tarafından yerli otomobilin fiyatı da merakla bekleniyor. Henüz Togg'un fiyatına ilişkin bir açıklama yapılmazken çeşitli rakamlara dair söylentiler de dolaşıyor. Cumhurbaşkanı Erdoğan, törende Togg'un fiyatının, ön satışın başladığı şubat ayında açıklanacağını belirtmişti. CHP Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Faik Öztrak'tan fiyata ilişkin dikkat çeken bir açıklama geldi. İşte detaylar...

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CHP'li Faik Öztrak, CHP Genel Merkezi'nde Genel Başkan Kemal Kılıçdaroğlu başkanlığında toplanan Merkez Yönetim Kurulu toplantısı devam ederken gazetecilere açıklama yaptı. Öztrak, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın partisinin 'Türkiye Yüzyılı' vizyon belgesini açıkladığını hatırlatarak, "Yıllık devri iktidarında milletten, 2 trilyon 504 milyar dolar vergi topladı. İçeriden ve dışarıdan 131 milyar dolar borç kullandı. Milletin 63 milyar dolarlık malını sattı. Toplam 2 trilyon 697 milyar dolar kaynak topladı, harcadı. AK Parti’den önceki 79 yılda göreve gelen tüm Cumhuriyet hükümetlerinin, kullandıkları kaynağın 4 katını, dörtte biri kadar bir sürede harcadı. Önceki 57 hükumet, kullandıkları her 100 dolarlık kaynakla ülkeye 714 dolar gelir sağladılar. Erdoğan hükumetleri ise kullandığı her 100 dolarlık kaynakla, sadece 533 dolar milli gelir yaratabildi. Erdoğan, kaynakları israf etti" diye konuştu.

"GIDA VE BARINMA KRİZİ KAPIDA"

İktidarın ekonomi politikalarını da eleştiren Öztrak, mutfakta tencerelerin kaynamadığını, milletin ise cüzdanının boş olduğunu savundu. Rusya'nın tahıl koridorunu yeniden kapattığına değinerek, "Kışa girerken, ciddi bir gıda ve barınma krizi kapımızda bekliyor. Dünyada gıda fiyatları Ukrayna-Rusya savaşı öncesi seviyelerine döndü. Ama hafta sonu Rusya tahıl koridorunu yeniden kapattı. Dünyada 12 aylık gıda enflasyonu, yüzde 5,5’e kadar gerilemişti. Şimdi Rusya’nın tahıl koridorunu kapatma kararıyla tedbir alınmazsa dünyada gıda fiyatları yeniden artacak. Kara kış yaklaşırken bizdeki gıda enflasyonu yüzde 93. Dünyada gıda fiyatlarının en hızlı arttığı 5 ülkeden biriyiz. Tahıl başta olmak üzere, küresel emtia fiyatlarının yeniden artmaya başlaması mutfaklarımızdaki yangının daha da büyümesi demek. Bugün markette sütün litresi 20 liranın, beyaz peynirin kilosu 100 liranın üzerinde. Enflasyonu kendi hatalarıyla azdırdılar. Paramızı pul ettiler. Geçtiğimiz yılın aralık ve bu yılın ocak ayında, yani sadece 2 ayda toplam yüzde 25 enflasyona neden oldular. Şimdi şark kurnazlığıyla, 'Aralık ve Ocak’ta enflasyon artık bu kadar yüksek olmaz' deyip, enflasyonun Aralık’tan itibaren düşeceğini söylüyorlar" ifadelerini kullandı.

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"EV, ARABA SAHİBİ OLMAK ARTIK BİR HAYAL"

Türkiye'de evlerin milyondan satışa çıktığını belirten Öztrak, "Tam da seçim öncesinde, hükümet bir sosyal konut projesi daha açıkladı. TOKİ’nin yapacağı 250 bin sosyal konut için yaklaşık 8 milyon yurttaşımız başvurdu. Bugün başvuruların son günü. Her başvuran 100 vatandaştan sadece 3’ü konut sahibi olacak. Geriye kalan 97 kişi ev hayali kurmaya devam edecek. Ülkemizin hali bu. Bu ülkede bir ev, bir araba sahibi olmak artık hayal" ifadelerini kullandı.

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"ÜLKEMİZ ADINA SEVİNÇLE KARŞILADIK"

Hafta sonu lansmanı yapan Togg'un bir Türk markası olarak, dünyanın en önemli teknoloji üstlerinden biri olmasını dilediklerini söyleyen Öztrak, "Hafta sonunda Togg, seri üretim bandından ilk aracını indirdi. Bunu ülkemiz adına sevinçle karşıladık. Togg bir özel girişim grubunun yatırımıdır. Çok büyük kaynaklar tahsis edilmiştir. Gelelim aracın fiyatına, bu aracı almaya Erdoğan’ın gücü, elbette yeter. Ama milletimizin ne kadarı bu aracı alabilecek? Bunu bilmiyoruz. Aracın fiyatı açıklanamadı. Sır gibi saklanıyor. Erdoğan’ın demesine göre; mart ayı sonunda pazara çıkacak bir ürünün fiyatının bugünden ilanı hem doğru, hem de mümkün değilmiş. Eğer bu ülkede firmalarımız, 4 ay sonrası için bile fiyat veremez hale geldiyse zaten ekonominin köküne kibrit suyu dökülmüştür" dedi.

"İSTİFA TEK TARAFLI BİR MÜESSESE"

Öztrak, Deniz Baykal'ın kızının partiden istifa etmesiyle ilgili soru üzerine, "İstifa tek taraflı bir müessesedir. Kendisi e-devlet üzerinden istifa etmiştir" ifadelerini kullandı. Bağımsız Türkiye Partisi'nin 6'lı masaya katılma talebine ise "Altı partinin genel başkanlarının ilk toplantısında gündeme gelecek. Benim masada konuşulacak bir konu hakkında burada değerlendirme yapmam doğru olmaz" dedi. (DHA)

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