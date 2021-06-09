Eski CEO’lar şirkete toplam 288 milyon avro tazminat ödeyecek

VW'den yapılan açıklamaya göre, şirketin dizel skandalına ilişkin Winterkorn'dan talep ettiği tazminat konusunda anlaşmaya varıldı.

Anlaşmaya göre Winterkorn'un kişisel olarak 11,2 milyon avro tazminat ödeyeceği belirtilen açıklamada ayrıca eski Audi CEO’su ve VW Yönetim Kurulu Üyesi Rupert Stadler’in 4,1 milyon avro, Audi şirketinin eski yöneticisi Stefan Knirsch’in 1 milyon avro ve eski Porsche CEO’su Wolfgang Hatz’ın 1,5 milyon avro tazminat ödeyeceğine ilişkin anlaşmaya varıldığı ifade edildi.

Açıklamada, tazminatın büyük bölümü olan 270 milyon avronun ise “menajer mali mesuliyet sigortası” tarafından karşılanacağı belirtildi.

Tazminat ödemelerinin, şirketin denetleme kurulu tarafından Ekim 2015'te dizel krizinin nedenlerine ve sorumluluklarına ilişkin başlatılan incelemeye dayandığı ifade edilen açıklamada, denetleme kurulunun mart ayında hisse senetleri hukuku kapsamında sorumluluğun ihlal edilmesi nedeniyle Winterkorn ve Stadler aleyhine dava açmaya karar verildi anımsatıldı.