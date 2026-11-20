Kasım 2026 itibarıyla ÖTV muafiyetiyle satın alınabilecek SUV modelleri ve bu araçların güncel fiyatları belli oldu. Fiat, Hyundai, Renault, Toyota ve Togg gibi markaların farklı donanım seçenekleriyle listede yer aldığı modeller, araç sahibi olmak isteyenlerin gündeminde bulunuyor. Peki, hangi SUV modelinin hangi versiyonu ÖTV muafiyeti kapsamında? İşte normal satış fiyatları ve ÖTV'siz fiyatlarıyla Kasım 2026 SUV listesi...

ÖTV muafiyeti kapsamında otomobil satın almayı düşünen vatandaşlar için SUV segmentinde de farklı alternatifler bulunuyor. Kompakt şehir otomobillerinden hibrit ve tamamen elektrikli modellere kadar uzanan listede, fiyatlar ve donanım seçenekleri de değişiklik gösteriyor.

FİAT EGEA CROSS'UN ÖTV'SİZ FİYATLARI

SUV tasarımını kompakt otomobil özellikleriyle buluşturan Fiat Egea Cross, özellikle şehir içi kullanım için tercih edilebilecek modeller arasında yer alıyor. 1.6 Multijet dizel motorla satışa sunulan araç, 130 beygir güç ve 320 Nm tork üretebiliyor. Otomatik şanzımanla sunulan modelin 440 litrelik bagaj kapasitesi de günlük kullanımın yanı sıra aileler için de avantaj sağlıyor.

Kasım 2026 fiyat listesinde Egea Cross'un Street, Urban, Lounge ve Limited donanım paketleri ÖTV muafiyeti kapsamındaki seçenekler arasında bulunuyor.

Donanım Normal fiyat ÖTV'siz fiyat Street 1.6 Otomatik 1.976.940 TL 1.042.700 TL Urban 1.6 Otomatik 2.012.940 TL 1.062.700 TL Lounge 1.6 Otomatik 2.048.940 TL 1.082.700 TL Limited 1.6 Otomatik 2.085.840 TL 1.103.300 TL

HYUNDAI BAYON EN UYGUN SEÇENEKLER ARASINDA

ÖTV muafiyetli SUV alternatifleri içerisinde Hyundai Bayon, daha erişilebilir fiyat seçenekleriyle öne çıkıyor. Kompakt SUV kategorisindeki araç, yüksek sürüş pozisyonu ve işlevsel iç tasarımıyla özellikle kent yaşamında kullanım kolaylığı sunuyor.

Bayon'un listede bulunan versiyonlarının tamamında 90 PS güç üreten 1.0 litrelik turbo T-GDI motor tercih ediliyor. Motor seçeneğine göre 6 ileri manuel ya da 7 ileri çift kavramalı otomatik şanzıman sunuluyor. Aracın 411 litrelik bagaj kapasitesi de aile kullanımını destekleyen özellikleri arasında yer alıyor.

Donanım Normal fiyat ÖTV'siz fiyat 1.0 T-GDI 90 PS MT Jump 1.672.000 TL 940.000 TL 1.0 T-GDI 90 PS DCT Jump 1.745.000 TL 951.429 TL 1.0 T-GDI 90 PS DCT Style 2.067.000 TL 1.011.333 TL 1.0 T-GDI 90 PS DCT Elite 2.212.000 TL 1.095.556 TL

RENAULT BOREAL'DE İKİ DONANIM SEÇENEĞİ

Daha geniş bir SUV arayışında olanların değerlendirebileceği Renault Boreal de ÖTV muafiyetli araçlar arasında yer alıyor. Geniş yaşam alanı, güncel tasarım çizgileri ve donanım alternatifleriyle dikkat çeken model, Evolution ve Techno paketleriyle listeleniyor.

Boreal'in Evolution versiyonunda bulunan 1.3 litrelik turbo TCe motor, 145 beygir güç ve 245 Nm tork sağlıyor. Gücünü 6 ileri çift kavramalı otomatik şanzıman aracılığıyla ön tekerleklere ileten otomobil, 630 litrelik bagaj hacmiyle de geniş depolama alanı sunuyor.

Donanım Normal fiyat ÖTV'siz fiyat Evolution Turbo TCe EDC 145 hp 2.379.000 TL 1.260.556 TL Techno Turbo TCe EDC 145 hp 2.899.000 TL 1.452.632 TL

HİBRİT SUV ARAYANLARA TOYOTA C-HR ALTERNATİFİ

Hibrit motor teknolojisine sahip bir SUV tercih etmek isteyenler için Toyota C-HR da seçenekler arasında bulunuyor. Kendine özgü dış tasarımı ve otomatik şanzımanıyla öne çıkan model, yakıt tüketimini ön planda tutan sürücülere hitap ediyor.

Türkiye'de 1.8 litrelik hibrit motorla sunulan C-HR, 140 beygir birleşik sistem gücü üretiyor. e-CVT otomatik şanzımanla satışa sunulan aracın bagaj kapasitesi 388 litre olarak açıklanıyor. Özellikle şehir içindeki kullanımda hibrit sisteminin sağladığı avantajlar modelin öne çıkan özellikleri arasında yer alıyor.

Donanım Normal fiyat ÖTV'siz fiyat 1.8 Hybrid Flame e-CVT 2.301.639 TL 1.353.905 TL 1.8 Hybrid Passion e-CVT 2.886.300 TL 1.603.500 TL

TOGG T10X'İN ÖTV MUAFİYETLİ VERSİYONLARI

Tamamen elektrikli SUV kategorisinde yer alan Togg T10X, farklı menzil alternatifleri ve geniş iç hacmiyle listenin son sırasında bulunuyor. Elektrikli otomobil tercih etmek isteyenler için değerlendirilebilecek modellerden biri olan T10X, farklı batarya kapasitelerine sahip versiyonlarla satışa sunuluyor.

V1 RWD Standart Menzil seçeneğinde 218 beygir güç ve 350 Nm tork üreten elektrik motoru bulunuyor. 52,4 kWh batarya kapasitesine sahip bu versiyon, WLTP ölçümlerine göre 314 kilometreye kadar menzil sağlayabiliyor.

Uzun Menzil versiyonlarında ise batarya kapasitesi 89,6 kWh seviyesine çıkarken WLTP verilerine göre ulaşılabilen menzil 523 kilometreye kadar yükseliyor. Kasım 2026 itibarıyla Togg T10X'in V1 RWD Standart Menzil, V1 RWD Uzun Menzil ve V2 RWD Uzun Menzil donanımları ÖTV muafiyeti kapsamında değerlendiriliyor.

Donanım Normal fiyat ÖTV'siz fiyat V1 RWD Standart Menzil 1.909.048 TL 1.527.238 TL V1 RWD Uzun Menzil 2.219.668 TL 1.775.734 TL V2 RWD Uzun Menzil 2.411.000 TL 1.928.800 TL

Kaynak: Webtekno