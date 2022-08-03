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'Fiyat farkı' iddialarına Bakanlık el attı: Otomobilde fahiş fiyata inceleme başlatıldı

03.08.2022 14:00 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Otomobil satışlarına ilişkin Ticaret Bakanlığı harekete geçti. Bayilerin araçları galerilere sattığı ve galerinin de afaki fiyat istediği yönündeki iddialar doğrultusunda Ticaret Bakanı Mehmet Muş, "Bununla alakalı çalışmamız var. Bir bayi, galeri ile iş birliğine girip normalin ötesinde fiyat ürettiğini tespit edersek ona göre uygulamamız olur" açıklamasında bulundu.

'Fiyat farkı' iddialarına Bakanlık el attı: Otomobilde fahiş fiyata inceleme başlatıldı

Sıfır ve ikinci el otomobil fiyatlarında artış devam ederken Ticaret Bakanlığı’ndan çok kritik bir hamle geldi. Ticaret Bakanı Mehmet Muş, otomobilde fahiş fiyat artışına inceleme başlatıldığını duyurdu.

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Otomotiv Distribütörleri Derneği (ODD), Haziran ayında 80 bin 652 sıfır km otomobil ve hafif ticari araç satıldığını açıkladı. Bu satış rakamının 64 bin 134'ünü tek başına otomobiller oluşturuyor. Bazı bayilerin sıfır kilometre araç satın almak isteyen vatandaşlara “yok” çektiği bu dönemde 80 binden fazla aracın satılması, “Bu araçları kim aldı?” sorusunu akıllara getirdi. İkinci el otomobil satış sitelerinde yer alan ilanlar, sıfır kilometre plakası takılmış ikinci el otomobillerin bayideki liste fiyatından nasıl daha pahalıya satıldığını ortaya koydu.

LİSTE FİYATI VE GALERİ FİYATI ARASINDA UÇURUM

Bayi liste fiyatları ile galerilerdeki fiyatlar arasında ise uçurum var. Türkiye'de belli markaların en çok satılan modellerine bakıldığında liste fiyatlarının 390-528 bin lira arasında olduğu görüldü. Ancak aynı otomobilin galerideki fiyatı ise 600 bin lira bandında satıldığı ifade ediliyor.

FİYAT FARKI İDDİALARINA BAKAN MUŞ’TAN AÇIKLAMA: HEPSİNİ İNCELİYORUZ

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Bakan Muş, otomotiv satışlarıyla ilgili yaptığı açıklamada, otomotiv satışlarında özellikle bayilerin araçları galerilere sattığı ve galerinin de afaki fiyat istediği yönünde iddialar olduğunu vurgulayarak, konuyla ilgili çalışmalarının olduğunu belirtti.

Bakan Muş, “Bir bayi galeri ile iş birliğine girip normalin ötesinde fiyat ürettiğini tespit edersek ona göre uygulamamız olur, atılacak adımlar yönetmelik var. Hepsini inceliyoruz" ifadelerini kullandı.

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