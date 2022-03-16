FİNANS

  1. Haberler Haberler
  2. FİNANS
  3. Otomotiv
  4. Fiyatların düşmeyeceğini anlayan vatandaş beklemekten vazgeçti! İkinci el araba satışları arttı

Fiyatların düşmeyeceğini anlayan vatandaş beklemekten vazgeçti! İkinci el araba satışları arttı

16.03.2022 11:30 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Türkiye ikinci el online binek ve hafif ticari araç pazarında satışlar, bu yılın şubat ayında bir önceki aya göre yüzde 27 artarken, fiyatlarda ortalamada bir değişiklik gözlemlenmedi. Geçen ay ikinci el online binek ve hafif ticari pazarında ilana çıkan araç adedi 309 bin 383 ile Şubat 2021'e göre yüzde 2 arttı. İlana çıkan araçların yüzde 37'si satıldı.

Fiyatların düşmeyeceğini anlayan vatandaş beklemekten vazgeçti! İkinci el araba satışları arttı

Uzun bir süredir çip krizi ile uğraşan otomotiv sektörü Rusya-Ukrayna arasındaki savaşla birlikte küresel çapta yeni bir krizin daha kapısını daha araladı. Araç fiyatlarının düşmeyeceğini anlayan vatandaşlarda yapılan ÖTV indirimi, taşıt kredisi faizlerine ilişkin düzenlemelerle yeniden satın alma iştahı oluştu. Bu isteğin sınırlı da olsa rakamlara yansıdığı gözlemlendi.

Türkiye ikinci el online binek ve hafif ticari araç pazarında şubat ayı satışları, ocak ayına kıyasla yüzde 27 artarken, geçen yılın şubat ayına kıyasla yüzde 7 ve son 3 yılın ortalamasına bakıldığında yüzde 16 azaldı. İstanbul, ikinci el online binek ve hafif ticari araç pazarında en fazla satış gerçekleştirilen il oldu.

1

Indicata'nın ikinci el online pazar raporu verilerine göre, Türkiye ikinci el online binek ve hafif ticari araç pazarında şubat ayında 114 bin 698 (ilandan tamamen kaldırılan araçlar satılmış kabul edildiğinde) satış gerçekleşti. Ocak ayına kıyasla satışlarda yüzde 27 artış gerçekleşirken, geçen yılın şubat ayına kıyasla satışlarda yüzde 7 ve son 3 yılın ortalamasına bakıldığında yüzde 16 düşüş belirlendi.

Bu yılın şubat ayında ikinci el online satışlar içinde binek araçların payı yüzde 80, hafif ticari araçların payı yüzde 20 olarak belirlendi. Geçen ay ikinci el online binek ve hafif ticari pazarında ilana çıkan araç adedi 309 bin 383 ile Şubat 2021'e göre yüzde 2 arttı. İlana çıkan araçların yüzde 37'si satıldı.

2

ASLAN PAYI DİZELİN

Türkiye ikinci el online binek ve hafif ticari pazarı motor tipine göre değerlendirildiğinde, şubatta en yüksek payı 69 bin 837 satış ve yüzde 60,9 payla dizel otomobiller aldı. Dizel otomobilleri, 41 bin 403 satış ve yüzde 36,1 payla benzinli, 1.734 satış ve yüzde 1,5 payla hibrit otomobiller takip etti. Oto gazlı otomobillerin payı 1.488 satışla yüzde 1,3 ve elektrikli otomobillerin payı da 236 satışla yüzde 0,2 olarak belirlendi.

EN YÜKSEK PAY, 0-4 YAŞ ARALIĞINDAKİ ARAÇLARIN

Şubat ayında 37 bin 469 adetle en çok C segment araç satıldı. C segmentinden sonra en çok satış 20 bin 420 adetle B segmentinde gerçekleşti.

İkinci el online binek ve hafif ticari araç pazarında satışlarda en yüksek paya yüzde 36,6 ile 0-4 yaş aralığındaki araçlar sahip oldu. Ardından yüzde 31,8 payla 11 ve 17 yaş üstü araçlar ve yüzde 31,6 ile de 5-10 yaş aralığındaki araçlar sıralandı.

SATIŞLARDA KM TERCİHLERİ

Şubat raporunda kilometre (km) kırılımlarına göre satış bilgilerine de yer verildi.
Buna göre, satışlardan en yüksek payı yüzde 67 ile 90 bin km'deki araçlar aldı. Ardından yüzde 15 payla 0-30 bin km bandındaki araçlar ve yüzde 9 payla da 30-60 bin km ile 60-90 bin km bandında yer alan otomobiller sıralandı.

3

İSTANBUL SATIŞLARDA İLK SIRADA

Şubat ayında iller bazında bakıldığında en fazla ikinci el otomotiv satışı yüzde 27 pay ve 30 bin 765 satışla İstanbul'da gerçekleşti.
Bunları yüzde 8 pay, 9 bin 133 satışla Ankara ve 6 bin 397 satış, yüzde 6 payla İzmir izledi.

4

FİYATLAR DEĞİŞMEDİ

İkinci el pazarında en çok satışı gerçekleşen ilk 32 markanın 258 modeline ait 2.543 varyantın 2010-2021 model yıllarındaki 137 bin 260 ilanının fiyat değişimleri incelenerek yapılan analize göre, şubatta ikinci el online binek ve hafif ticari araç pazarında bir önceki aya göre ortalamada bir değişiklik gözlenmedi.
Segment bazlı bakıldığında en büyük farklılıklar A segmentinde yüzde 1,3, F segmentinde yüzde 1,5 fiyat artışı ve B-SUV segmentinde yüzde 1,1 fiyat düşüşü olarak görüldü.

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
BMW Grubu'nun net karı belli oldu! Yüzde 223 artışBMW Grubu'nun net karı belli oldu! Yüzde 223 artış
Motorin fiyatına indirim geldi!Motorin fiyatına indirim geldi!
Doktorlar için yeni statü ve emeklilik ücreti…Doktorlar için yeni statü ve emeklilik ücreti…
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum

En Çok Okunan Haberler

Rus savaş gemileri Odessa kıyılarını bombaladı

Rus savaş gemileri Odessa kıyılarını bombaladı

Özgür Demirtaş ile Kıraç tartışmasına Şahan da katıldı: Kırmızı çizgimizdir

Özgür Demirtaş ile Kıraç tartışmasına Şahan da katıldı: Kırmızı çizgimizdir

Benzin ve motorin fiyatına indirim geldi

Benzin ve motorin fiyatına indirim geldi

Süre 21 Mart'ta doluyor! Dikkat çeken açıklama

Süre 21 Mart'ta doluyor! Dikkat çeken açıklama

Dolar fiyatı için en önemli gün geldi!

Dolar fiyatı için en önemli gün geldi!

Rus tahvilleri için kritik gün! Borcu ödeyemezse...

Rus tahvilleri için kritik gün! Borcu ödeyemezse...

Mynet’te En Çok Takip Edilen Hisseler
Hisse

Kredi Hesaplama

İlginizi Çekebilir

Omicron’dan daha tehlikeli! Diğerlerinden farklı: İşte belirtileri

Omicron’dan daha tehlikeli! Diğerlerinden farklı: İşte belirtileri

Hayalinizdeki tatil gerçeğe dönüşsün!

Hayalinizdeki tatil gerçeğe dönüşsün!

Küçük ama etkili iPhone 13 mini özellikleri ve incelemesi

Küçük ama etkili iPhone 13 mini özellikleri ve incelemesi

Marmaris tatilinizi güzelleştirecek 5 detay!

Marmaris tatilinizi güzelleştirecek 5 detay!

Et yemek böbrek taşına neden olur mu? Beklenmeyen yanıt

Et yemek böbrek taşına neden olur mu? Beklenmeyen yanıt

Ben kahvemi hep lezzetli içmek isterim diyenler için inceledik

Ben kahvemi hep lezzetli içmek isterim diyenler için inceledik

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç

BIST piyasalarında oluşan tüm verilere ait telif hakları tamamen BIST'e ait olup, bu veriler tekrar yayınlanamaz. Pay Piyasası, Borçlanma Araçları Piyasası, Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası verileri BIST kaynaklı en az 15 dakika gecikmeli verilerdir.

SPK'nın 22 Nisan 2002 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan tebliği uyarınca yayımlanması istenen uyarı:

"Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti, aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler, mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi, beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir."

Finansal veriler Foreks A.Ş. tarafından sağlanmaktadır.

Mynet, yayınlanan verilerin doğruluğu ve tamlığı konusunda herhangi bir garanti vermez. Veri yayınında oluşabilecek aksaklıklardan, verinin eksik ve yanlış yayınlanmasından meydana gelebilecek herhangi bir zarardan Mynet sorumlu değildir.

Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.