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Ford'den akılalmaz karar: Şalteri indiriyor...

MynetX MynetX
21.08.2024 17:52
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Ford Motor elektrifikasyon stratejisini bir kez daha gözden geçirerek elektrikli araçlara yönelik harcamaları yıllık sermaye harcamalarının yaklaşık yüzde 40'ından yüzde 30'una düşüreceğini açıkladı.

Ford'den akılalmaz karar: Şalteri indiriyor...

Ford tarafından Çarşamba günü yapılan açıklamada, şirketin para kaybeden elektrikli araç işini gözden geçirerek tamamen elektrikli araçlara yönelik bazı planlardan geri çekildiğini ve bunun yerine hibrit teknolojisinin geliştirilmesine öncelik verildiği duyruldu.

Ford tarafından alınan bu karar, azalan tüketici talebine, tedarik zinciri zorluklarına ve Çinli otomobil üreticileriyle artan rekabete rağmen iklim değişikliğiyle mücadelede çok önemli bir teknoloji olan elektrikli araç satışlarını artırmaya çalışan ABD'li otomobil üreticilerinin karşılaştığı zorlukların altını çiziyor.

DÜŞÜŞE GEÇİYOR

Zaten ertelenmiş olan tamamen elektrikli üç sıralı SUV planlarını iptal etmenin yanı sıra Ford, yeni nesil elektrikli pikapı da erteleyecek ve EV'lere yönelik harcamaları yıllık sermaye harcamalarının yaklaşık olarak yüzde 40'ından yüzde 30'una düşürecek.

Şirket yöneticileri, birçok sürücünün elektrikli araç şarj altyapısı ve uygun fiyatlı elektrikli araç modellerinin eksikliğinden endişe duymaya devam etmesi nedeniyle Ford'un tüketici tercihlerine yanıt verdiğini söyledi.

Şirket CEO’su Jim Farley yaptığı açıklamada, “Müşterilerin ne istediği, neye değer verdiği ile dünyanın en iyisini uygun maliyetli tasarımla eşleştirmek için ne gerektiği hakkında çok şey öğrendik. Müşterilerimize maksimum seçenek sunan ve güçlü taraflarımıza yöneldiğimiz bir plan oluşturduk” dedi.

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Express
Anahtar Kelimeler:
Ford Otomobil elektrikli araba
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