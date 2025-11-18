FİNANS

Ford Focus SUV mu olacak? Türkiye'de çok satıyordu, 27 yıl sonra banttan indi... Sürpriz iddia

Türkiye'de en çok beğenilen ve tercih edilen otomobil modelleri arasında yer alan Ford Focus, artık tarih oldu. Otomotiv devi Ford, en çok satan modellerinden plan Focus'un artık üretilmeyeceğini ve banttan indirildiğini açıkladı. 27 yıllık serüven sona ererken; Focus'un geleceği adına sürpriz bir iddia ortaya atıldı: Ford Focus SUV mu olacak?

Devrim Karadağ

Ford Focus dönemi resmen sonra erdi. Ford’un Avrupa'daki en güçlü temsilcilerinden Focus için veda vakti geldi ve 15 Kasım 2025 itibarıyla Ford Focus üretim bandından indirildi. 1998 yılında ilk çıktığından bu yana bu yana Ford'un neredeyse amiral gemisi haline gelen ve milyonlarca satış rakamına ulaşan Focus modeli 27 yıllık serüveninin sonuna gelmiş oldu.

FORD FOCUS ÜRETİMİ TAMAMEN DURDU

Mevcut nesil Ford Focus’un üretimi Kasım ayında tamamen durduruldu. Böylece model, Avrupa’daki içten yanmalı kompakt hatchback sınıfının son temsilcilerinden biri olarak sahneden resmen çekildi.

Ford Focus SUV mu olacak? Türkiye de çok satıyordu, 27 yıl sonra banttan indi... Sürpriz iddia 1

TÜRKİYE'DE DE EN ÇOK SATAN MODELLERDEN

1998’de piyasaya çıktığından beri Türkiye’de de büyük bir kullanıcı kitlesine ulaşan Focus, rekabetin önemli aktörlerinden biri olarak öne çıktı.

ST DE TARİHE KARIŞTI

Focus ailesinin en performanslı versiyonu olan Focus ST'nin de üretimine son verildi.

Ford Focus SUV mu olacak? Türkiye de çok satıyordu, 27 yıl sonra banttan indi... Sürpriz iddia 2

MONDEO VE FİESTA DA EMEKLİ EDİLMİŞTİ

2022’de Mondeo’nun, 2023’te ise Fiesta’nın üretimi sona ermişti. Focus’un üretiminin durdurulmasıyla birlikte, Avrupa’daki popüler model üçlüsü tamamen tarihe karışmış oldu.

Ford Focus SUV mu olacak? Türkiye de çok satıyordu, 27 yıl sonra banttan indi... Sürpriz iddia 3

SÜRPRİZ İDDİA: FOCUS SUV MU OLACAK?

Autocar’da yer alan habere göre, Ford Focus ismi tamamen rafa kalkmış olmayabilir. İddialara göre Ford, 2027 yılında Focus adını bu kez bir SUV modeliyle geri getirecek. İspanya’da üretileceği belirtilen yeni SUV Focus’un boyutlarının Kuga ile benzer olacağı iddia ediliyor.

Yeni SUV Focus’un hem tam elektrikli hem de hibrit motor seçenekleriyle sunulması bekleniyor.

Anahtar Kelimeler:
Ford Otomobil SUV
