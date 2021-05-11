FİNANS

  1. Haberler Haberler
  2. FİNANS
  3. Otomotiv
  4. Ford Otosan üretime ara veriyor!

Ford Otosan üretime ara veriyor!

11.05.2021 11:30 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Ford Otosan, Gölcük fabrikasında ara verdiği üretimi bir hafta erken başlatacak ancak kamyon üretimine ara verecek.

Ford Otosan üretime ara veriyor!

Ford Otosan, otomotiv sektörünü dünya genelinde etkileyen yarı iletken malzeme arzındaki sıkıntılar nedeniyle Gölcük fabrikasında ara verdiği üretimi bir hafta erken başlatacağını açıkladı.

31 MAYIS'TA BAKIMA BAŞLAYACAK

Şirket diğer taraftan tedarik sıkıntısının kamyon üretimini de etkilemeye başlaması nedeniyle Eskişehir kamyon fabrikasında yapacağı planlı bakım çalışmalarını öne çekerek 31 Mayıs-17 Haziran'a aldı.

Fabrikaların üretim hızının yaz aylarında artacağını tekrar belirten şirket, yıllık üretim ve satış adetlerinin açıkladığı aralık içinde kalacağını belirtti.

KAP'a yapılan açıklamaya göre Gölcük fabrikasında 19 Nisan'da duran üretime, ABD'li ortağının aldığı önlemler ve tedarikçilerle varılan anlaşmalar sayesinde 7 Haziran'da tekrar başlanacak.

Tüm dünyayı etkisi altına alan çip krizi Türkiye'deki otomotiv firmalarını da etkiliyor. Ford Otosan'dan KAP'a yapılan açıklamada, "Yarı iletken tedarikinde yaşanan sorunların Ford Trucks iş kolumuzu etkilemesi sonucunda, yıllık bazda bir üretim kaybı yaşanmaması için, Eskişehir Fabrikamızda her yıl yaz aylarında planlı bakım amacıyla yaptığımız rutin duruşumuzun öne çekilmesine ve Eskişehir Motor Fabrikamızda 31 Mayıs - 14 Haziran, Eskişehir Kamyon Fabrikamızda ise 31 Mayıs – 17 Haziran tarihleri arasında üretime ara verilmesine karar verilmiştir." ifadeleri kullanıldı.

Kaynak: Reuters

Endonezya kripto para ticaretini vergilendirmeyi değerlendiriyorEndonezya kripto para ticaretini vergilendirmeyi değerlendiriyor


ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Fotoğraf çekiminde akılalmaz olay! Savaş uçağı sahile indiFotoğraf çekiminde akılalmaz olay! Savaş uçağı sahile indi
Dizel otomobil satışı düşerken elektrikli ve hibrit arttıDizel otomobil satışı düşerken elektrikli ve hibrit arttı
E-Bordro maaş sorgulama nasıl yapılır?E-Bordro maaş sorgulama nasıl yapılır?
Anahtar Kelimeler:
koronavirüs (Covid-19)
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum

En Çok Okunan Haberler

Tam kapanma sonrası normalleşme nasıl olacak? İşte masadaki tek şart

Tam kapanma sonrası normalleşme nasıl olacak? İşte masadaki tek şart

Mescid-i Aksa'daki yangını sevinç çığlıklarıyla izlediler

Mescid-i Aksa'daki yangını sevinç çığlıklarıyla izlediler

Kamu işçisine ikramiye ödemesi bugün yapılıyor!

Kamu işçisine ikramiye ödemesi bugün yapılıyor!

Araç sahipleri dikkat! Çarpıcı tazminat açıklaması

Araç sahipleri dikkat! Çarpıcı tazminat açıklaması

Cardano (ADA) tüm zamanların en yüksek değerinde!

Cardano (ADA) tüm zamanların en yüksek değerinde!

UBS'den kripto para adımı!

UBS'den kripto para adımı!

Mynet’te En Çok Takip Edilen Hisseler
Hisse

İlginizi Çekebilir

Kuyruğu üzerinde duran kanguru viral oldu

Kuyruğu üzerinde duran kanguru viral oldu

Memurlar dikkat! Yönetmelik değişti

Memurlar dikkat! Yönetmelik değişti

Ünlü isimlerin ünlü çocukları

Ünlü isimlerin ünlü çocukları

Bakan Elvan'dan 128 milyar dolar açıklaması

Bakan Elvan'dan 128 milyar dolar açıklaması

Merkez Bankası mayıs ayı faiz kararını açıkladı!

Merkez Bankası mayıs ayı faiz kararını açıkladı!

Bu etin kilosu 10 bin lira!

Bu etin kilosu 10 bin lira!

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç

BIST piyasalarında oluşan tüm verilere ait telif hakları tamamen BIST'e ait olup, bu veriler tekrar yayınlanamaz. Pay Piyasası, Borçlanma Araçları Piyasası, Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası verileri BIST kaynaklı en az 15 dakika gecikmeli verilerdir.

SPK'nın 22 Nisan 2002 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan tebliği uyarınca yayımlanması istenen uyarı:

"Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti, aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler, mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi, beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir."

Finansal veriler Foreks A.Ş. tarafından sağlanmaktadır.

Mynet, yayınlanan verilerin doğruluğu ve tamlığı konusunda herhangi bir garanti vermez. Veri yayınında oluşabilecek aksaklıklardan, verinin eksik ve yanlış yayınlanmasından meydana gelebilecek herhangi bir zarardan Mynet sorumlu değildir.

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.