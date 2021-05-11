Ford Otosan üretime ara veriyor!

Ford Otosan, otomotiv sektörünü dünya genelinde etkileyen yarı iletken malzeme arzındaki sıkıntılar nedeniyle Gölcük fabrikasında ara verdiği üretimi bir hafta erken başlatacağını açıkladı.

31 MAYIS'TA BAKIMA BAŞLAYACAK

Şirket diğer taraftan tedarik sıkıntısının kamyon üretimini de etkilemeye başlaması nedeniyle Eskişehir kamyon fabrikasında yapacağı planlı bakım çalışmalarını öne çekerek 31 Mayıs-17 Haziran'a aldı.

Fabrikaların üretim hızının yaz aylarında artacağını tekrar belirten şirket, yıllık üretim ve satış adetlerinin açıkladığı aralık içinde kalacağını belirtti.

KAP'a yapılan açıklamaya göre Gölcük fabrikasında 19 Nisan'da duran üretime, ABD'li ortağının aldığı önlemler ve tedarikçilerle varılan anlaşmalar sayesinde 7 Haziran'da tekrar başlanacak.

Tüm dünyayı etkisi altına alan çip krizi Türkiye'deki otomotiv firmalarını da etkiliyor. Ford Otosan'dan KAP'a yapılan açıklamada, "Yarı iletken tedarikinde yaşanan sorunların Ford Trucks iş kolumuzu etkilemesi sonucunda, yıllık bazda bir üretim kaybı yaşanmaması için, Eskişehir Fabrikamızda her yıl yaz aylarında planlı bakım amacıyla yaptığımız rutin duruşumuzun öne çekilmesine ve Eskişehir Motor Fabrikamızda 31 Mayıs - 14 Haziran, Eskişehir Kamyon Fabrikamızda ise 31 Mayıs – 17 Haziran tarihleri arasında üretime ara verilmesine karar verilmiştir." ifadeleri kullanıldı.

Kaynak: Reuters



